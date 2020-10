Gobernador de Los Ríos, Camilo Salinas, renunció luego de tres años en el cargo

LEA TAMBIÉN

Luego de tres años y cuatro meses al frente de la Gobernación de Los Ríos, Camilo Salinas, dimitió a su cargo como gobernador de la provincia.

Salinas presentó su renuncia irrevocable al presidente Lenín Moreno a través de una carta el viernes 2 de octubre de 2020.

"Agradezco a usted, estimado presidente Lenín Moreno y a la ministra María Paula Romo, por la confianza depositada en mi persona durante todo este tiempo y, a su vez, agradezco también todas las oportunidades de crecimiento personal que me brindaron en estos tres años y cuatro meses de funciones”, detalla la misiva.



En un video, publicado en su cuenta de Twitter, también agradeció a los ciudadanos de la provincia por la confianza y el respaldo en las tareas encomendadas.



"Siento que el tiempo nos ha forjado a grandes desafíos. Día a día me he motivado con causas y luchas conjuntas del pueblo. Las adversidades nos han permitido construir oportunidades más no han sido obstáculo alguno", refirió.





Hemos cumplido con uno de los retos más importantes y que han marcado mi vida y sin dudar la función de Gobernador, es una de las experiencias más importantes que he vivido, ayudar, salvar vidas, trabajar por los agricultores, por los más vulnerables.#ConstruyendoEsperanza 💚 pic.twitter.com/mPuXw7teSs — Dr.Camilo Salinas Ochoa (@CamiloSalinasOc) October 3, 2020



Salinas asumió el cargo el 16 de junio del 2017. Durante los meses críticos de la emergencia sanitaria fue una de las autoridades que lideró y coordinó acciones para la atención de Los Ríos, sobre todo, en materia de salud y controles de ingreso y salida de la provincia.