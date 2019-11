General destituido de la Policía acusó a Ministra Romo de ‘abuso de poder’, en Comisión de Fiscalización

LEA TAMBIÉN

Enrique Espinosa de los Monteros, quien a inicios de este año fue destituido del cargo como general inspector de la Policía por el uso irregular de un helicóptero de la institución, acudió este martes 26 de noviembre del 2019 a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea.

Él fue convocado como parte de las pruebas de cargo en el pedido de juicio político que impulsan los asambleístas Roberto Gómez, Lourdes Cuesta y Amapola Naranjo, en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, por supuesto incumplimiento de funciones.



Espinosa acusó a Romo de "abuso de poder" al haber realizado un viaje en una aeronave de la Policía para trasladarse de Salinas a Esmeraldas en el pasado feriado de Carnaval.

"Eso no se debe hacer. Eso no es ético", remarcó y dijo que el avión ambulancia de la Policía solo debe ser empleado para asuntos propios de esta institución.



Espinosa comentó que en su caso fue separado de la Policía por haber viajado con su esposa, en marzo pasado, en un helicóptero que sufrió un accidente en Quito.



"Jamás me indicaron qué norma he incumplido", añadió y se quejó de no haber recibido en ese momento la solidaridad de la Secretaria de Estado como sobreviviente del percance que no dejó víctimas que lamentar.

Adujo que él no dio la orden para que lo trasladen en ese aparato y dijo que el viaje fue para atender fines institucionales en medio de sus vacaciones.



La ministra Romo acudirá mañana a la Comisión de Fiscalización para presentar sus pruebas de descargo. En su momento, ella descartó haber incurrido en irregularidades al señalar que la movilización fue propia del cargo que ejerce.

La funcionaria remitió por escrito preguntas para Espinosa y pidió que también se reciban los criterios de los asambleístas José Serrano, en calidad de exministro del Interior, y de César Carrión, en calidad de coronel retirado de la Policía, sobre los protocolos que aplican estas dependencias.