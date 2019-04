Ecuador no descarta pedir al mundo ampliación de la Reserva Marina de Galápagos, revela Otto Sonnenholzner

LEA TAMBIÉN

Ecuador evalúa el impacto de la flota de pesca china, tras confirmar su presencia en el límite del mar territorial, y no descarta pedir la ampliación de la reserva marina de Galápagos. Así lo señaló Otto Sonnenholzner, vicepresidente de la República, la tarde de este viernes 26 de abril del 2019 desde el Puerto de Aguas Profundas de Posorja.

"Si se llegase a comprobar que el área de reserva marina es insuficiente para preservar un ecosistema frágil como el de Galápagos, nosotros como Gobierno impulsaremos un proceso internacional para pedir esa ampliación y ponerlo a consideración del mundo", dijo Sonnenholzner.



Una flota pesquera de buques con bandera extranjera, sobre todo chinos y panameños, se aproximó entre marzo y abril hasta aguas internacionales al suroeste de Galápagos.

Sonnenholzner advirtió que todo barco pesquero que ingrese a la Reserva Marina de Galápagos irrespetando las normas, será retenido y tendrá que someterse a las investigaciones respectivas.



“Galápagos tiene una reserva marina que llega hasta las 200 millas. En el incidente reciente no hubo afectación a las 200 millas, pero vamos a revisar si esa área definida es el área necesaria. Después de un estudio se verá si se amplía el área de la Reserva Marina de Galápagos y lo pondremos a consideración del mundo, porque las islas son Patrimonio de la Humanidad”, declaró Sonnenholzner la tarde del viernes 26 de abril de 2019, en el Puerto de Posorja.



El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, aseguró que la flota internacional jamás entró a la Reserva Marina, pero que se están equipando para dar mayor seguridad a los recursos naturales de Galápagos. “Con la visita del jefe del Comando sur de los Estados Unidos, almirante Craig Faller, se concretó el apoyo que recibimos con el avión P-3 (Orión) que viene periódicamente para la protección del mar territorial. Vamos a tener un P-3 nacional equipado por los Estados Unidos, junto a un radar. Eso es incrementar la tecnología”, reseñó.



Jarrín añadió que la flota internacional fue vigilada por el Sistema de Identificación Automática (Ais, por sus siglas en inglés) en Internet, exploración aeromarítima, patrullaje de guardacostas y Fuerza Naval. “La flota no violentó las áreas de reserva ni la zona económica exclusiva del país. La disposición presidencial fue cumplida para verificar que la soberanía ha sido mantenida”.



A las 18:37 del pasado jueves 25 de abril, el presidente Lenín Moreno publicó un trino en el cual consideró a las prácticas de la flota pesquera china como “depredadoras” e “inaceptables” y solicitó al canciller José Valencia para que convoque al embajador de la República Popular de China. Dispuso además el envío de buques de la Armada y aviones de la Aviación por la presencia de esas embarcaciones en los "límites del mar territorial que rodea a las islas Galápagos".



¿Pero qué es lo que hay que proteger en esa zona en particular? Según el ambientalista Roque Sevilla, el triángulo formado por las cordilleras submarinas de Cocos y Carnegie es lo que se debe preservar. “Es responsabilidad de cuatro países (Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador) protegerla”.



En esta área habitan gran cantidad del grupo de los Condrictios (tiburones, rayas y quimeras), uno de los grupos de especies de vertebrados que se encuentran en mayor peligro en el planeta.



Según estimaciones de la WWF, desde la Segunda Guerra Mundial se ha pescado el 90% de los tiburones y otros depredadores grandes de los océanos y se bordea un promedio de 100 millones de tiburones capturados globalmente al año y pocos son los sitios protegidos y aislados que cuentan todavía con poblaciones saludables de tiburones.



Los tiburones son ‘depredadores tope’ en los océanos y cumplen un rol esencial para mantener los ecosistemas marinos saludables. La sobrepesca de tiburones ha alterado el balance ecológico en otras partes del mundo, resultando en la degradación ambiental y la pérdida de pesquerías rentables.



En agosto de 2017, la Armada del Ecuador detuvo al buque Fu Yuan Yu Leng 999 al este de la isla San Cristóbal con 300 toneladas de pesca ilegal. En esa ocasión, el Parque Nacional Galápagos identificó 6 623 tiburones en los frigoríficos, de los cuales cinco especies de tiburones identificadas se encuentran en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN): una en peligro de extinción, dos en situación vulnerable y el estado de conservación de una es de preocupación menor.



Las especies halladas fueron tiburón martillo, tiburón zorro ojón, tiburón zorro pelágico, tiburón mako y tiburón sedoso.