Fundación Fudrine exige al titular de la Conaie que ofrezca disculpas públicas

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Fundación para la atención de niños y niñas con parálisis cerebral y síndrome de down (Fudrine) difundió un comunicado, en el que "exige" al titular de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), Jaime Vargas, que dé unas disculpas públicas por los términos despectivos en los que se refirió al Presidente de la República, Lenín Moreno, durante una concentración en el Ágora de la Casa de la Cultura.

En el documento, difundido la noche del miércoles 16 de octubre del 2019, Fedrine pide a Vargas que ofrezca disculpas públicas a Moreno, y en su nombre, a todas las personas con discapacidad "por la expresión ofensiva y vejatoria" que utilizó para dirigirse al Mandatario.



"Debe tener en cuenta el señor Jaime Vargas que en su calidad de dirigente máximo de la Conaie, una organización intercultural y plurinacional quién se dice ha luchado por la no discriminación, tiene el deber de utilizar un lenguaje que implique respeto a la diversidad, un lenguaje no discriminatorio. Los derechos no son privilegios.", reza el comunicado, firmado por Silvia de Grijalva, presidenta de Fudrine.



El domingo 13 de octubre el Gobierno y el movimiento indígena lograron un acuerdo, que puso fin a 11 días de paralizaciones y protestas que afectaron al país. En ese encuentro, el Jefe de Estado se refirió a la ofensa de Vargas y dijo que el no podía responder de la misma manera.



Tras el diálogo, quedó sin efecto el Decreto Ejecutivo 883, que eliminó el subsidio a los combustibles. Actualmente, el Gobierno y los dirigentes indígenas avanzan en la elaboración de un nuevo Decreto, en el que se focalicen los subsidios.