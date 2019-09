Cinco frases controversiales del exconsejero Presidencial, Santiago Cuesta

LEA TAMBIÉN

Los últimos meses de gestión del exconsejero Presidencial, Santiago Cuesta, estuvieron envueltos en polémica. La noche del lunes, 9 de septiembre del 2019, Cuesta presentó su renuncia al Presidente Lenín Moreno. Aunque fuentes del Gobierno indicaron que la dimisión se habría fraguado el pasado viernes 6 de septiembre, durante la Cumbre Presidencial por la Amazonía que se efectuó en Leticia, Colombia.

Cuesta, encargado de asesorar al Gobierno en la optimización estratégica del Estado, fue uno de los hombres de confianza de Moreno dentro de la denominada “mesa chica”. Antes de dar un paso al costado, el exconsejero protagonizó una serie de cruces en Twitter, donde en más de una ocasión se mostró fiel a su estilo controversial de hacer política.

A mis amigos que me siguen por Twitter y a los que no los son, les comunico que el día de hoy he presentado mi renuncia al Presidente Moreno, para mi ha sido un privilegio y un honor haber podido trabajar con un gran ser humano y amigo. A mis detractores les digo adiós. — Santiago Cuesta C (@SCC1705) September 10, 2019



Estos son algunas de las frases de Santiago Cuesta, exconsejero del Presidente Lenín Moreno:



1. “Llámalo como quieras. Un asistente, un empleado de cuarto nivel gubernamental. Él se robó esa información”.



El pasado 3 de septiembre, en Radio Sucesos, Cuesta se refirió al Caso Sobornos 2012-2016, que investiga presuntos aportes irregulares para campañas de Alianza País. Durante la entrevista, Cuesta señaló que “un conserje” extrajo la información del computador de Pamela Martínez, exasesora de Rafael Correa y una de las procesadas por Fiscalía.



“Llámalo como quieras. Un asistente, un empleado de cuarto nivel gubernamental. Él se robó esa información”. Después, aseguró que le ofrecieron esos datos por USD 50 000, luego de que se publicaran las investigaciones periodísticas Majano y Arroz Verde.



2. "Las concesiones no producen despidos, al contrario, generan más empleo”.



El 15 de agosto pasado, el exconsejero Santiago Cuesta participó en una rueda de prensa sobre la situación de la Refinería de Esmeraldas. En la cita el exfuncionario aseguró que la Refinería no se va a liquidar. "Lo único que se va concesionar es la planta de refinación de crudo. Esta es la que produce el daño ambiental", sostuvo. Además, Cuesta indicó que las concesiones no producen despidos, sino que generan más empleo. “Con este proceso no se despedirán a los trabajadores de la planta, todo lo contrario, vamos a necesitar de ellos para remediar el problema de la contaminación", aseguró.



3. “Tienen que ser investigados todos y la Fiscalía determinará quienes deben ser vinculados o no”.



El 26 de julio pasado, Santiago Cuesta rindió su versión en la Fiscalía dentro del caso Sobornos 2012-2016. El exconsejero confirmó que envió un correo electrónico a Pamela Martínez, exasesora de Rafael Correa. En el mail, Cuesta solicitó una audiencia con el exmandatario, para que lo “ayude” en un juicio que afrontaba años atrás. Sin embargo, Cuesta aseguró que la reunión nunca se llevó a cabo. Además, se mostró abierto a colaborar con la Fiscalía y criticó al activista Fernando Villavicencio.



4. “Con mucho agrado desayuné con Fernando Balda quien sí fue víctima de Correa. Y me comentó de todas tus extorsiones”.



El 20 de julio Cuesta fue fotografiado en un hotel de Quito con el activista político Fernando Balda, quien denunció al expresidente Rafael Correa por los delitos de asociación ilícita y secuestro. A través de Twitter Cuesta respondió al periodista, Fernando Villavicencio, con quien ha protagonizado varios encontrones subidos de tono.



“Con mucho agrado desayuné con Fernando Balda quien sí fue víctima de Correa. Y me comentó de todas tus extorsiones. Para variar mientes, Fernandito, tú no desayunaste en el Hotel Finlandia, haces lo mismo que Correa me mandas a espiar, pero yo no me escondo ni huyo como tú”, replicó el exconsejero de Moreno.



5. "La farra se acabó, hay que empezar a reducir el tamaño del Estado. Prefiero tener maestros, médicos, policías".



A principios de julio, Cuesta se refirió al proceso de optimización del Estado, que incluyó la desvinculación de funcionarios del sector público. El exfuncionario se refirió a la cantidad de comunicadores que laboraban en el Gobierno y advirtió que se vendrían nuevos recortes de personal. "Hay 1280 comunicadores en los ministerios y secretarías. Hay que sacarlos. Se vendrán críticas; a mi no me llegan las críticas". Según datos del Ministerio de Trabajo, 11 820 trabajadores fueron desvinculados, entre diciembre del 2018 y febrero del 2019.