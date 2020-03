Francia torna más severo el confinamiento de sus ciudadanos

LEA TAMBIÉN

Francia ordenó el lunes 23 de marzo de 2020 el cierre de los mercados al aire libre y limitó las salidas de los ciudadanos para hacer ejercicio físico, con el objetivo de frenar el avance del coronavirus en el país, que ya provocó 860 muertes.

A partir del martes 23 de marzo de 2020 quedan prohibidos los mercados al aire libre en toda Francia, excepto en “algunos pueblos” en los que éstos son “el único medio para alimentarse”, indicó el primer ministro Edouard Philippe, en una entrevista con la cadena TF1.



En cuanto a las salidas para hacer ejercicio físico, que los franceses pueden realizar en las calles pese al confinamiento que rige desde el martes pasado, el primer ministro indicó que podrán seguir haciéndolo pero “en un radio de un kilómetro alrededor del domicilio, durante una hora, en solitario y una vez al día”.



La multa para quienes no cumplan con las reglas del confinamiento, actualmente de 135 euros (USD 145) será también más severa.



Pasará a 1 500 euros en caso de reincidencia si las infracciones se cometen en un período de 15 días. En caso de cuatro infracciones en un mismo mes éstas serán sancionadas con una multa de hasta 3 700 euros y seis meses de cárcel.



“No debemos tomar estas reglas a la ligera”, recordó Edouard Philippe.



Estas nuevas restricciones responden al llamado de un gran número de médicos en Francia que exigen desde hace varios días medidas más severas para frenar el covid-19 que sigue avanzando en Francia, con 186 muertos en las últimas 24 horas.



El primer ministro señaló además que el confinamiento casi total impuesto el martes pasado en todo el país podría durar “unas semanas más” , pero no precisó cuántas.



Italia, el país más castigado del mundo, prolongó y endureció las medidas de confinamiento. También prolongó el confinamiento España, país que decretó el estado de alarma, por 15 días más. En China, donde apareció la epidemia, el aislamiento de la provincia de Wuhan habrá durado unos 60 días.



Philippe rechazó por el momento imponer un toque de queda general en el país, como ya lo han hecho países como Chile o Arabia Saudita, pero señaló que en algunas partes del territorio “podría ocurrir que necesitemos tomar medidas de confinamiento más estrictas”.



Francia, el tercer país europeo más golpeado por el coronavirus después de Italia y España, suma hasta ahora 860 muertos y más de 2 000 contagios.



Este balance, sin embargo, solo tiene en cuenta a los pacientes fallecidos en los hospitales, y no a los que han muerto en las residencias para personas mayores dependientes o en sus casas.