‘Ciudades y coronavirus’, un foro virtual con expertos de Asia, Europa, Oceanía y América en Quito 

¿Cómo cambiarán las dinámicas sociales de las ciudades a partir de la actual emergencia sanitaria por el covid-19? ¿Qué puede hacer el urbanismo para contrarrestar los efectos de pandemias como el coronavirus? Esas son algunas de las interrogantes que serán debatidas en el foro online 'Ciudades y coronavirus: una ecuación compleja' este jueves 26 de 2020 a través de Civitic Estudios Urbanos.

Organizado por La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso Ecuador), el Municipio de Quito y la Red Universitaria de Estudios Urbanos, el evento virtual se iniciará a las 10:00.

El encuentro -que integra a más de 100 organizaciones internacionales- partirá de un hecho claro: las urbes son el espacio de alojamiento de más del 55% de la población global. En ese sentido, analizar los efectos del covid-19 que no solo afectan a los sistemas sanitarios de salud, el empleo y la economía, sino a los hilos dinámicos de ciudades como Quito, Barcelona, Venecia, Beijing, Nueva York y sus habitantes.



El objetivo es generar un espacio "de conocimiento de la pandemia y crear propuestas de política pública", reza en la descripción del programa.



El foro admitirá a 300 personas que participarán en cinco exposiciones -de 15 minutos cada una- y luego se desarrollará un debate entre ponentes y la audiencia. Las charlas serán presentadas por expertos nacionales, como el urbanista y académico Fernando Carrión, e internacionales de España, Asia, Australia y Estados Unidos.



'Ciudades y coronavirus: una ecuación compleja' es el parteaguas para la convocatoria al segundo foro global que se desarrollará durante la segunda semana de abril del 2020.



Si desea inscribirse para el encuentro, puede hacerlo en la plataforma de Estudios Urbanos - Flacso Ecuador.



Ponencias



10:00 - 10:10



Fernando Carrión, Departamento de Estudios Políticos de Flacso Ecuador: ¿Por qué un Foro Global sobre Ciudad y Coronavirus, y cuál es su prospectiva?



10:10 - 10:25



Paulina Cepeda y Fernando Carrión, Departamento de

Estudios Políticos de Flacso Ecuador: Exposición por América Latina y el Caribe: Quito



10:25 - 10:40



Dolors Comas y Jordi Borja, Universitat Oberta de Catalunya:

Exposición por Europa: Barcelona y Venecia



10:40 - 10:55



Laura Fregolent, Università IUAV de Venecia





10:55 - 11:10



Margarita Guttman y Michael Cohen, The New School: Exposición por América del Norte: New York



11:10 - 11:25



Liao Fan, Chinese Academy of Social Sciences (CASS): Exposición por Asia: Beijing



11:25 - 11: 40



Vladimir Canudas, Universidad Nacional de Australia

(ANU): : Exposición por Oceanía: Sidney

11:40 12:40



Jaime Erazo, Municipio del Distrito Metropolitano de

Quito: Debate moderado