Directorio del FMI se reúne el 19 para aprobar USD 498 millones

El Fondo Monetario Internacional (FMI) informó ayer 10 de diciembre del 2019 que el equipo técnico del FMI, liderado por Anna Ivanova, y las autoridades ecuatorianas, llegaron a un acuerdo a nivel técnico sobre la segunda y tercera revisión combinada del programa económico firmado en marzo pasado.

Ivannova aclaró que el acuerdo técnico aún está sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo del Fondo. Se espera que la revisión del Directorio Ejecutivo se realice el 19 de diciembre. Si se da la aprobación, el país recibirá USD 498 millones este año.



“Reconocemos el fuerte compromiso de las autoridades para implementar políticas destinadas a fortalecer la economía ecuatoriana y sentar las bases para un crecimiento robusto y sostenible, al tiempo que protege a los más vulnerables”, señaló Ivanova.



Las discusiones sobre la segunda revisión tuvieron lugar en Quito del 12 al 26 de agosto de 2019 y las discusiones sobre la tercera revisión tuvieron lugar en Washington, del 11 al 15 de noviembre de 2019.



El Gobierno se comprometió a cumplir metas trimestrales que el multilateral revisaría, pero las dos últimas revisiones no se concretaron en las fechas previstas inicialmente porque el Gobierno no envió al Legislativo las reformas fiscales, al Código Monetario, que eran parte de los acuerdos.

El Ministerio de Finanzas informó que en estos diálogos se acordó que esas reformas remitidos a la Asamblea el 2020.



El multilateral destacó la aprobación de la reforma tributaria, al señalar que “hará al sistema tributario más eficiente, simple y favorable al crecimiento y mejorará la situación fiscal de Ecuador”.



Esainiciativa, que el jueves obtuvo el respaldo mayoritario de la Asamblea, está dirigida a microempresarios, migrantes, exportadores, productores del agro, cerveceros artesanales y estudiantes.



El último proceso que queda pendiente, antes de que entre en vigor el texto, es el pronunciamiento del Ejecutivo. El presidente Lenín Moreno puede no observar el documento aprobado por la Asamblea y, con ello, la iniciativa se publicará en el Registro Oficial.



Pero si existen observaciones, el documento volverá al Legislativo para su conocimiento y decisión final, lo cual dilataría su aplicación.

El cuerpo legal preveía una recaudación de USD 600 millones. La norma inicial contemplaba varios aspectos tributarios y de telecomunicaciones de la archivada Ley de Crecimiento Económico, que fue negada por el Legislativo.



El Ejecutivo planteaba que las empresas móviles ya no entreguen al Fisco el pago anual que hacen por uso del espectro sino que inviertan el monto en proyectos de conectividad aprobados por el Régimen. El tema no pasó en el Legislativo.



La Asamblea también incorporó aspectos nuevos.

La iniciativa fija la remisión del 100% intereses, multas y recargos para créditos educativos, una medida que beneficiará a 9 000 personas. En este aspecto, la Asamblea propone que los garantes de los créditos impagos y que sean empleados públicos no tengan impedimentos laborales para entrar o permanecer en el Estado.



La Asamblea incorporó, además, la condonación de intereses para clientes con deudas en la Corporación Financiera Nacional (CFN) y en BanEcuador. La remisión en CFN aplicará para quien tenga préstamos de hasta USD 400 000 y en BanEcuador tendrá efecto en operaciones de máximo USD 100 000. Los legisladores, en ambos casos, fijaron un plazo de hasta cinco años para el pago del capital en operaciones de crédito relacionadas con capital de trabajo y de hasta 10 años para las de activo fijo.



Para Esmeraldas y Manabí, afectadas por el terremoto del 2016, se dio paso a una remisión en lo que tiene que ver con el copago de los programas de vivienda de emergencia destinados a los damnificados. Los gobiernos locales de esas provincias dispondrán, vía ordenanza, la remisión del 100% de las deudas tributarias y no tributarias vencidas al 30 de septiembre del 2019, para las microempresas que tienen afectaciones económicas como consecuencia del terremoto.



Un tema que generó polémica fue la posibilidad de que Finanzas pague con bonos las deudas con proveedores, gobiernos locales y universidades. Pese a ello, la medida tuvo apoyo, pero con límites en la emisión: 3% del PIB (3 300 millones). Otro aspecto nuevo es que los migrantes estarán exentos de aranceles para el envío de paquetería con bienes de uso familiar, con un peso menor a 4 kilogramos y con un límite de hasta USD 394. Se podrán hacer 24 envíos al año.



Ayer, la Agencia Francesa de Desarrollo también aprobó un crédito para el Gobierno por USD 150 millones.