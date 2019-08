Fitch Ratings mejoró la calificación del Ecuador, de negativa a estable

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La calificadora de estadounidense Fitch Ratings mejoró la calificación de Ecuador de negativa a estable el miércoles 21 de agosto del 2019.



El informe destaca que el acuerdo económico alcanzado en marzo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha ayudado a mitigar los riesgos de financiamiento soberano a corto plazo.

Según la firma, el programa con el Fondo ha marchado bien hasta junio; sin embargo, “las próximas revisiones de metas que debe hacer el FMI serán más difíciles en términos de objetivos cuantitativos y progreso legislativo requerido”.



En enero pasado, Fitch rebajó la calificación del país a negativa, pues anticipaba que Ecuador tendría altas necesidades de financiamiento.



En su última revisión publicada ayer, la empresa calificadora destacó como positiva la emisión de bonos de junio pasado, que permitió a Finanzas recomprar deuda que estaba por vencer en el 2020.



Mientras que la calificación de incumplimiento de emisor en moneda extranjera conocida como IDR por sus siglas en inglés, se mantuvo en B-, pues Fitch Ratings considera que hay riesgos financieros que podrían reaparecer, políticas o por ‘shocks’ económicos.



El informe menciona que esta calificación responde a factores como la alta dependencia del país en los ‘commodities’ y al débil crecimiento económico que se prevé para el país.



A pesar de que el ingreso per cápita y los indicadores sociales han mejorado, según la calificadora, esto no tiene un alto impacto , debido al perfil que tiene Ecuador por su historial de no pago de la deuda.



El informe señala que hay tres factores que podrían hacer que la calificación empeore. La incapacidad de reducir el déficit fiscal que impediría seguir recibiendo los desembolsos del FMI, la debilidad económica y la inestabilidad política que socava la capacidad de formulación de políticas del Gobierno y su disposición a pagar la deuda.