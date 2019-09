Fiscalía busca videos de la oficina de Pamela Martínez

LEA TAMBIÉN

La Fiscalía quiere corroborar las declaraciones realizadas por Pamela Martínez, exasesora de la Presidencia, y Laura Terán, su antigua asistente.

En sus testimonios anticipados hablaron de las supuestas entregas de dinero en efectivo a los altos funcionarios del gobierno de Rafael Correa. Mencionaron montos, nombres, códigos y lugares.

Las dos hablaron sobre el edifico Concorde, ubicado en la av. 12 de Octubre y Francisco Salazar, en el norte de Quito. Allí, según ellas, funcionó un despacho externo de la Presidencia, equipado con teléfonos, computadoras, Internet, copiadoras y cámaras de videovigilancia.



Ahora, la Fiscalía está en busca de las imágenes captadas por estos equipos. El miércoles, a través de un escrito, la entidad ofició a la administración del edifico Concorde para que entregase las grabaciones de las cámaras de seguridad tomadas entre el 1 de octubre del 2013 y el 31 de agosto del 2016. También solicitó las bitácoras de los visitantes a ese despacho durante el mismo período.



Martínez y Terán indicaron públicamente que en ese lugar recibieron a los “emisarios”, personas de confianza de los altos exfuncionarios, a quienes presuntamente debían entregar sumas desde USD 900 hasta USD 100 000, en efectivo.



Geraldo Pereira de Souza, exdirector financiero de Odebrecht, aceptó haber visitado ese despacho. Dijo que este se ubicaba a pocos metros de las oficinas de Odebrecht.



En su declaración del 25 de julio pasado, indicó que entregó a Martínez sobres de papel, cuyo contenido dijo desconocer. La exasesora de Rafael Correa confirmó que se trataba de dinero y que los aportes se usaron para financiar las actividades políticas del movimiento Alianza País.



Ayer, el exdirectivo debía entregar su testimonio anticipado en la Corte Nacional. A las 15:00, hora de la diligencia, todo estaba listo: los abogados llegaron puntuales y se había colocado un telón blanco en el que se proyectaría la imagen de Pereira, en conexión con el Consulado de Ecuador en São Paulo, Brasil.



Cuarenta minutos después de instalarse la audiencia, la jueza no dio paso al testimonio de Santos. Según la autoridad, la Fiscalía no presentó los argumentos suficientes para justificar el testimonio anticipado de Pereira. Además, indicó que él no es testigo protegido, tampoco está procesado, enfermo o preso en Ecuador o su país.



Para hoy está previsto que la Corte recepte el testimonio anticipado de José Conceição Santos, exrepresentante de Odebrecht en el Ecuador. En su caso, la jueza dijo que la diligencia sí se realizará porque él sí está procesado en Brasil.



Ya en noviembre del 2017, en el juicio por el caso Odebrecht, Santos dijo que su constructora aportó con dinero a la campaña de Jorge Glas, exvicepresidente, en las elecciones de febrero del 2013.



La Fiscalía tiene hasta el 29 de este mes para recopilar todas las evidencias. Ayer, los investigadores llamaron a rendir versión al representante de Telconet en Quito. Esta empresa ocupa actualmente las oficinas en donde funcionó el despacho externo de Martínez, el cual operó desde el 2011 hasta el 2015. En un primer momento, el alquiler de este espacio fue pagado por la Corporación Eléctrica del Ecuador. Más tarde, el contrato de arrendamiento pasó a nombre del esposo de Terán, quien no forma parte del proceso penal.



Otra pista que busca confirmar la Fiscalía es el sistema de cruce de facturas. En la computadora de Terán se hallaron los números de facturas y montos por servicios, sobre todo de publicidad, que fueron entregados a Alianza País, pero que habrían sido cancelados por contratistas estatales.



Una de las factura que se investiga es la Nº 0983, del 20 de enero del 2014, emitida por el Estudio Jurídico Viteri & Asociados a la constructora Equitesa, cuyo accionista es investigado. Sobre este documento, el estudio Jurídico Viteri & Asociados se negó a entregar más información sobre los servicios que prestó a Equitesa.



El argumento del bufete fue que “tal factura comprende varios servicios, cuya información compromete el deber de sigilo o secreto profesional al que estamos obligados los estudios jurídicos”.



Ante esto, la Fiscalía pidió a la jueza Camacho que ordenara el levantamiento del sigilo “por ser necesario e imperativo establecer el hecho económico en el caso que se investiga”.



Para hoy, a las 15:30, los investigadores llamaron a rendir versión a Pablo Fajardo, patrocinador del Frente de Defensa de la Amazonía, en el caso Chevron. Según Martínez, ella entregó dinero a Alexis Mera, exsecretario judírico de la Presidencia, a través de una persona de confianza. Dijo que nunca supo para qué era el monto, solo le indicaron que el dinero se usaría para “temas ambientales”, indicó Martínez.



Mera ha indicado que no recibió aportes económicos. En junio, cuando fue arrestado, dijo que Martínez le tenía envidia porque ella quería su cargo de Secretario Jurídico.



Los hechos

04/05/2019

La Policía detuvo a Pamela Martínez en el aeropuerto de Guayaquil, cuando trataba de salir del país. Laura Terán fue arrestada en la Panamericana Sur.



28/05/2019

Fiscalía y Criminalística decomisaron computadoras, teléfonos y otros equipos que pertenecían a Martínez y a Terán, cuando trabajaban en la Presidencia.



30/05/2019

En un operativo, la Policía allanó un departamento que pertenecía a Martínez. En una chimenea se encontró una libreta, en la que se detallaban los aportes.