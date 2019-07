Tres personas son procesadas por supuestamente ayudar a 'El Abuelo'; se investiga trata en el caso Carolina

LEA TAMBIÉN

La Fiscalía de Ecuador decidió vincular a tres personas más al caso de presunta trata de personas con fines de explotación sexual, develado después de la violenta muerte de Carolina, una adolescente de 15 años cuyo cuerpo fue hallado sin vida en un terreno de Quito el 26 de agosto del 2018.

La Jueza encargada del caso los procesó y dispuso, para los tres hombres, dos medidas cautelares: presentación periódica ante la Fiscalía y prohibición de salida del país. Las tres personas son acusadas de supuestamente ayudar a alias 'El Abuelo', ciudadano estadounidense identificado como Royce P., investigado por una presunta red dedicada a captar menores de edad. Así lo informó la Fiscalía este jueves 11 de julio del 2019.



#AHORA |Caso Carolina A.: 3 personas más fueron vinculadas por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual. Habrían ayudado a alias "Abuelo" a captar menores de edad. Jueza dispuso para todos presentación periódica y prohibición de salir del país. #FiscalíaEc pic.twitter.com/JZVm0P7NIE — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) 11 de julio de 2019



Royce P., alias 'El Abuelo', de 65 años, lleva detenido en Ecuador desde marzo del 2019, mientras Fiscalía investiga el caso que tiene dos aristas: la red de explotación sexual y la muerte de Carolina. En un inicio, la jueza encargada del proceso había dictado arresto domiciliario. Sin embargo, se constató que el domicilio del implicado no ofrecía garantías para este tipo de medida sustitutiva, por lo que fue trasladado a la cárcel de Quito.



El 12 de marzo del 2019 se conoció por primera vez de la posible vinculación de Royce P. con una red dedicada al reclutamiento de adolescentes en la capital, para fiestas en su departamento rentado en el sector del Quito Tenis.



En su perfil de Facebook, el sospechoso, de 65 años, se presentaba como Vicepresidente de una compañía dedicada a los servicios petroleros. Esa red social revela otras actividades de Royce P. en Ecuador, como la convocatoria a jóvenes músicos para audiciones en Quito.



En Facebook hay dos páginas a través de las cuales se hacían invitaciones: Retrogate Productions y Quito Carnage. En 2016, 'El Abuelo' hacía públicas, a través de su perfil, sus intenciones de realizar un casting para músicos jóvenes. Los requisitos: ser hombre y tener entre “14 y 20 años de edad”.



En imágenes, alias 'El Abuelo' aparecía seleccionando perfiles de Facebook junto a un grupo de jóvenes en un departamento en el Quito Tenis. Fotos: Captura

Un condenado por la muerte de Carolina

El pasado 17 de junio del 2019, un adolescente fue sentenciado a ocho años de internamiento institucional por la violación con resultado de muerte de Carolina, quien fue hallada en 2018 en un terreno baldío del Comité del Pueblo, norte de Quito.



En el proceso se concluyó que antes de la muerte violenta por asfixia, existió agresión sexual. La noche previa al fallecimiento de Carolina –ocurrida el 26 de agosto de 2018– ella salió con el adolescente sentenciado, señaló la madre de la víctima.



Asimismo, Carolina estuvo con el adolescente en uno de los dormitorios del inmueble donde ocurrió el deceso, según los testimonios presentados durante la audiencia de juicio.



Antes del mediodía de ese 26 de agosto, se percataron de que Carolina ya no reaccionaba, la limpiaron, cambiaron de ropa y la dejaron en el lote baldío.



Durante el proceso penal, el adolescente procesado no entregó su ADN para las comparaciones genéticas con las muestras recuperadas del cuerpo de la víctima. Tampoco participó en la reconstrucción de hechos, se negó a entregar su perfil de identidad para compararlo con los videos recolectados durante el proceso y rechazó la práctica de pericias médica, psicológica y de trabajo social. Finalmente se acogió al derecho constitucional al silencio. Es decir: no colaboró con las investigaciones de la Fiscalía.



A inicios de junio, dos adolescentes más fueron sentenciadas por fraude procesal. La decisión se dio “por ocultar los indicios para la correcta administración de justicia”. Esto, puesto que sus testimonios habrían entorpecido las investigaciones que se llevaban a cabo.