Fiscal alerta ‘delincuencia organizada’ detrás de la entrega fraudulenta del carné de discapacidad en Ecuador

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La fiscal general del Estado, Diana Salazar, informó este viernes 31 de julio del 2020 que este organismo investiga con el estatus de delincuencia organizada a las denuncias de entrega fraudulenta y uso indebido de carnés de discapacidad desde el Ministerio de Salud Pública (MSP).

Salazar detalló que hasta el momento se procesan 68 noticias de delito, de las cuales 34 se originaron en Guayas, 17 en Pichincha, 9 en Esmeraldas, 4 en Los Ríos, 1 en Santa Elena, 1 en Azuay, 1 en Sucumbíos, y 1 en El Oro.



Otras cuatro (acumuladas en una sola investigación) corresponden a personas que tienen fuero de Corte Nacional, pero Salazar no precisó si se trata de asambleístas, jueces u otros funcionarios de alto nivel. Todas estas noticias de delitos se encuentran en fase de investigación previa.



“Están amparadas bajo el principio de reserva legal. Es por esta razón que no puedo dar un detalle pormenorizado de cada una de las actividades. Además, esta investigación se la va a tomar como un caso de delincuencia organizada”, señaló.



La Fiscal General compareció esta mañana ante la Comisión de Salud de la Asamblea, en donde se adelanta un proceso de control político a esta problemática.



Allí precisó que la investigación está a cargo de cuatro fiscales y que esta tarea se dividió en dos fases: por un lado, los carnés que fueron entregados durante la emergencia sanitaria, y aquellos que se otorgaron antes de la pandemia, desde junio 2019.

La fiscal General, Diana Salazar, dice que se investiga como "delincuencia organizada" la entrega fraudulenta y uso indebido de carnés de discapacidad. La funcionaria presenta informe a la Comisión de Salud de la Asamblea



Vía: @rgrvelez pic.twitter.com/EvNIhPYciQ — El Comercio (@elcomerciocom) July 31, 2020



La Fiscal presume que no solo se trata de una estructura conformada por funcionarios públicos que se beneficiaron indebidamente de estos documentos, sino también de la participación de personas o empresas privadas para conseguir exenciones tributarias.



“Tiempos no puedo especificar, un mes, dos o seis meses. La dinámica de cada uno de los casos es distinta y no podemos nosotros anticipar criterios. Y mucho va a depender del flujo de información que se vaya obteniendo”, puntualizó.



Salazar no precisó cuántas de las denuncias fueron realizadas por el MSP, pero señaló que se ha requerido información a esta institución y a otras como la Aduana.



El plan de investigación de la Fiscalía dice:



-La modalidad de los delitos advierten la conformación, por ahora, cantonal-provincial de estructuras delictivas sectoriales organizadas, con la participación de funcionarios públicos, especialistas de la salud y personas naturales de enlace, cumpliendo roles de gerenciamiento, apoyo y financiero.



-Estructuras organizadas, creadas para la comisión de tipos penales, tales como delitos contra la fe pública, delitos aduaneros-tributarios y contra la administración pública.



-Las noticias criminis relacionadas con la tramitación, emisión y uso ilegal de carnés de discapacidad se han agrupado por provincias.



-Se encuentran designados, por ahora, 4 fiscales especializados en los tipos penales descritos, los cuales cuentan con el apoyo de las unidades especializadas de investigación de la Policía.