Fiscalía pide información sobre José Serrano y Galo Chiriboga en caso de Fernando Balda

La Fiscalía General del Estado inició una investigación por el presunto delito de fraude procesal que se derivó tras la sentencia por el secuestro en contra del exlegislador por Sociedad Patriótica, Fernando Balda, en Colombia, en el 2012.

Con ese contexto, la Fiscalía pidió a la Presidencia de la Asamblea que remita una copia certificada del Decreto Ejecutivo con el cual designó en cargo público a José Serrano Salgado, quien actualmente es legislador. También solicitó información a la Asamblea Nacional sobre la posesión de Galo Chiriboga como fiscal general.



Según las pericias de audio y video, durante la investigación previa, la Fiscalía determinó que uno de los procesados podría gozar de fuero de Corte Nacional. “De la información remitida (por los peritos) consta un audio con el nombre de: Pepe Serrano, quien en su momento era conocido por todos que era el Presidente de la Asamblea, la suscrita Fiscal advierte la existencia de Fuero de Corte Nacional”, señala el impulso con el que también se solicitó la información de Serrano a la Presidencia.



Al audio al que se refiere el documento de Fiscalía, es una conversación en la que presuntamente el expresidente de la Asamblea conversa con el exagente Raúl Chicaiza, quien fue sentenciado por el delito de secuestro. “Ahí se entiende que Serrano conoció sobre mi secuestro”, dijo Balda en una entrevista con este Diario.



Para Balda, esto es el inicio de una investigación en contra de Serrano, quien se desempeñó como ministro del Interior desde el 14 de mayo del 2011 hasta el 15 de noviembre del 2016 y también ocupó la presidencia de la Asamblea. Además, es en contra de Chiriboga, quien fue Fiscal General desde el 19 de julio del 2011 hasta el 11 de mayo del 2017. Ambos eran autoridades cuando se produjo el secuestro contra Balda.



Aunque la investigación sobre fraude procesal se enmarca en las diligencias judiciales y periciales por el intento de secuestro a Balda, se manejará de forma independiente de ese caso. Esto debido a que la Fiscalía no vinculó en su momento.



Por el caso de secuestro ya fueron sentenciados los exagentes de Policía Raúl Chicaiza y Diana Salazar Falcón. Además, fueron llamados a juicio el expresidente Rafael Correa y el exdirector de Inteligencia, Pablo Romero. Los procesos en contra de estos dos últimos están suspendidos porque no pueden juzgarse en ausencia, y ellos están fuera del país.



EL COMERCIO buscó las versiones de Serrano y Chiriboga por correo electrónico y por mensaje de texto. Personal del despacho del legislador señaló que está de viaje por delegación del Parlatino. Mientras que el exfiscal señaló que no tiene más información sobre las solicitudes que hizo la Fiscalía.