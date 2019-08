La Fiscalía cambió el tipo de delito por el que se acusa a Ola Bini

LEA TAMBIÉN

La Fiscalía presentó ocho elementos de convicción para la reformulación de cargos en contra del sueco Ola Bini y del ecuatoriano Marco Argüello.

El nuevo delito investigado es acceso no autorizado a sistemas informáticos y telemáticos. La jueza Yadira Proaño aceptó ese pedido, este jueves 29 de agosto del 2019.



Ese delito, tipificado en el artículo 234 del Código Orgánico Integral Penal (Coip), tiene una pena privativa de libertad de tres a cinco años; es decir, el mismo tiempo de prisión del anterior delito investigado, relacionado con ataques contra sistemas informáticos.



Entre los nuevos elementos que presentó la Fiscalía, la tarde de este jueves 29 de agosto del 2019, están las actas de audiencias privadas en las que se materializó información extraída de dispositivos electrónicos, entre ellos un celular iPhone.



También, informes de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) en los que se determinan que Ola Bini habría accedido a una red privada LAN de esa entidad, que daba soporte a Petroecuador y a la extinta Secretaria de Inteligencia (Senain).



El fiscal Édgar Chávez dijo que la información fue extraída la última semana por peritos tecnológicos de Criminalística de la Policía Nacional.



Otro elementos se refieren a un oficio de Telconet con la bitácora de ingreso al sistema de la CNT. En esta diligencia se hizo referencia a la imagen de una advertencia para no ingresar en un sitio prohibido y en el que constaba Ola Bini.



Para la Fiscalía fue importante relacionar al sueco con WikiLeaks y en la audiencia señaló como un elemento de convicción que hay videos en los que se ve a Bini con una camiseta de esa organización.



La Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) presentó una denuncia privada y se considera víctima de ambos procesados. Por eso, esta tarde se allanó a la petición de la Fiscalía.



La audiencia tenía previsto instalarse a las 12:00 de este jueves; sin embargo, por falta de un intérprete tuvo que retrasarse. A las 14:30 se reinstaló y Ola Bini tuvo traducción al sueco.



Su defensa señaló que la Fiscalía no ha podido determinar una acción ilegal de Bini. Además, rechazó que la reformulación se haya aprobado a dos días de que termine la etapa de instrucción fiscal (investigación).