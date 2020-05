Fiscalía dice que hay más cuerpos sin identidades en hospitales; deudos realizaron un plantón para pedir información

LEA TAMBIÉN

El número de cadáveres sin identificaciones aumentan en las morgues de los hospitales de Guayaquil. Fiscalía a inicios de este mes señaló que se investigaban las identidades de 131 cuerpos que permanecían como NN. Sin embargo, este miércoles 20 de mayo de 2020 se conoció que ese número sería superior.

De hecho, la Fiscalía ha ordenado que todos los cuerpos sean trasladados a Criminalística para que peritos puedan realizar una contabilización del total de los fallecidos.



Otro detalle que se conoció es que 96 de los 131 cadáveres ya fueron identificados e inhumados. Además, al resto de cuerpos se les practicarán análisis antropológicos para recuperar sus identidades. Estos procesos se realizan con información adquirida en entrevistas con los posibles familiares.



Por eso, la Fiscalía se mantiene en comunicación con las familias que buscan a sus seres queridos.



Pero la mañana de este miércoles, al menos 20 personas realizaron un plantón en los exteriores de la Fiscalía del Guayas para reclamar respuestas por la pérdida de los cuerpos. Los asistentes se identificaron como familiares de las personas que fallecieron durante la emergencia sanitaria y cuyos cuerpos se extraviaron en hospitales de Guayaquil. Entre ellos estaban personas que llevan buscando a sus parientes por más de 50 días. Se ubicaron en los exteriores de la entidad, en el centro de Guayaquil, cargando pancartas con los nombres y fotografías de sus seres queridos. Desesperados clamaban por respuestas sobre el paradero de los cuerpos de sus parientes.



El objetivo de los deudos era conseguir una cita con el fiscal César Suárez, quien está a cargo de la investigación de la pérdida de cuerpos en los hospitales. Pero al final esto no pudo concretarse, debido a que las instalaciones de la Fiscalía estaban cerradas.

El concejal de Guayaquil, Héctor Vanegas, acompañó a las familias en el plantón. En una entrevista con este Diario manifestó que esta nueva concentración se realizó porque las familias necesitan respuestas sobre el paradero de sus seres queridos.



El funcionario municipal dice que las familias han enviado escritos a todas las instancias posibles. Incluso, enviaron una carta al presidente Lenín Moreno.



“Las familias necesitan hablar con el fiscal, acceder al expediente. Ellos han sido afectados psicológicamente al no saber dónde están sus padres, madres, hermanos, hijos y esposos”, señaló.



Parte de las peticiones de las familias es que la Fiscalía les indique cuál será el procedimiento que realizarán con los cuerpos que aún no se pueden identificar. Según Vanegas, al menos 70 de 131 fallecidos que estaban en las morgues de hospitales permanecen sin identidades. Además, señala que el fin de semana conoció que la Fiscalía encontró otros 30 cadáveres en el hospital del Guasmo Sur. Sobre este último grupo, los familiares quieren conocer más detalles.



Pero Fiscalía señala que esto sea real. Por eso van a contabilizar nuevamente a las víctimas.



Los deudos no descartan seguir con los plantones hasta tener una respuesta del Estado. Incluso, han informado que preparan una demanda internacional para exigir que se respeten sus derechos.