Fiscalía de Brasil denuncia a Lula y a su hermano en nuevo caso de corrupción

La Fiscalía brasileña denunció al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso por corrupción, y a su hermano José Ferreira da Silva, conocido como Frei Chico, en un nuevo caso relacionado con el supuesto pago de sobornos por parte de la constructora Odebrecht, informaron este lunes 9 de septiembre de 2019 fuentes oficiales.



El exmandatario y su hermano son acusados de un delito de "corrupción pasiva continuada", según consta en la denuncia, en la que también fueron incluidos, el patriarca de Odebrecht, Emilio Odebrecht, y su hijo Marcelo Odebrecht, este último condenado ya por otros asuntos de corrupción.



Según la Fiscalía de Sao Paulo, Frei Chico, sindicalista con carrera en el sector petrolero, recibió entre 2003 y 2015 un total de USD 250 000 en parcelas mensuales que oscilaban entre los USD 700 y los 1 200.



Esos pagos formaban parte de un "paquete" de "ventajas indebidas" ofrecidas a Lula, que gobernó Brasil entre 2003 y 2010, a cambio de favorecer al grupo Odebrecht en la obtención de contratos públicos, de acuerdo con la Fiscalía.



Según las autoridades, la relación entre ambos data de la década de los 90, cuando la empresa contrató a Frei Chico como consultor sindical para hacer las veces de un mediador entre Odebrecht y los trabajadores.



En 2002, con la elección de Lula como presidente de Brasil, Odebrecht rescindió el contrato con Frei Chico, aunque le siguió pagando mensualmente con el objetivo "de mantener una relación favorable a los intereses de la compañía".



La Fiscalía constató que esos pagos ilícitos comenzaron en 2003 y solo pararon a mediados de 2015, con la detención, en medio del escándalo destapado en la estatal Petrobras, del exejecutivo de Odebrecht Alexandrino de Salles Ramos Alencar, también denunciado por la Fiscalía en este caso.



"Frei Chico recibía personalmente pagos por parte de Alexandrino, para que no hubiera riesgo de exponer a Lula, beneficiario indirecto", sostienen los fiscales de Sao Paulo.



De acuerdo con la denuncia, los pagos "ocultos" de Odebrecht al hermano del exgobernante, en prisión por otro caso de corrupción desde abril de 2018, fueron realizados para que la empresa obtuviera favores por parte del entonces Gobierno de Lula.



La Fiscalía destaca que Frei Chico dijo que continuó ofreciendo servicios de consultoría a Odebrecht una vez su hermano ascendió al poder, aunque no presentó ninguna prueba al respecto.



Lula fue condenado a 9 años y 6 meses de prisión por el juez Sergio Moro, actual ministro de Justicia del presidente Jair Bolsonaro, después de hallarlo culpable por recibir un apartamento en el balneario paulista de Guarujá a cambio de favores políticos a la constructora OAS.



La pena fue ampliada en segunda instancia a 12 años y 1 mes y rebajada posteriormente en tercera instancia a 8 años y 10 meses.



Sobre Lula Silva ya pesa otra condena a otros 12 años y 11 meses de cárcel en un caso muy similar, pero dictada hasta ahora en primera instancia y aún no confirmada en la segunda.