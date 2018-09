Fiscalía allana simultáneamente cuatro obispados en Chile por casos de abusos

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Fiscalía regional de OHiggins ordenó este jueves, 13 de septiembre del 2018, cuatro allanamientos simultáneos en obispados de diferentes regiones de Chile en busca de "cuantiosa información" sobre el caso de abusos sexuales contra el excanciller del arzobispado de Santiago, óscar Muñoz.

Así lo confirmaron fuentes de la Fiscalía de OHiggins, precisando que los registros estuvieron a cargo de carabineros, se realizaron en los obispados de las sureñas ciudades de Chillán, Concepción y Osorno, y en la sede clerical de la costera localidad de Valparaíso.



Este procedimiento, liderado por el fiscal de OHiggins, Emiliano Arias, tiene la intención de ampliar la investigación contra Muñoz, quien se encuentra en prisión preventiva desde hace un mes acusado de la presunta comisión de los delitos de abusos sexuales y estupro contra cinco menores.



Las fuentes del Ministerio Público regional indicaron que Arias, que encabeza a nivel nacional las investigaciones sobre abusos sexuales en el seno de Iglesia católica de Chile, se desplazó al obispado de Chillán, en la recién creada región de Ñuble, unos 400 kilómetros al sur de Santiago.



En Concepción, en la región del Biobío, el operativo está a cargo del fiscal Sergio Moya; en Osorno, en la región de Los Lagos el registro lo encabeza el fiscal Miguel Ángel Velázquez, y en la costera localidad de Valparaíso es el fiscal Sergio Pérez quien está a cargo.



Todos ellos forman parte del equipo de la Fiscalía de OHiggins liderado por Arias y el avance de sus investigaciones ha "justificado" estos nuevos registros, indicaron las fuentes.



La investigación contra Muñoz comenzó en julio con el allanamiento del arzobispado de Santiago, en donde ejerció como canciller y estuvo a cargo de gestionar la denuncias por abusos sexuales que recibía la institución clerical.



Cuando fue imputado, Muñoz no fue acusado de encubrimiento sino de la presunta comisión de abusos sexuales reiterados y estupro contra cinco víctimas menores, hechos ocurridos desde el año 2002, según explicó a Efe recientemente el fiscal Arias en una entrevista.



Un segundo registro fue realizado en el arzobispado capitalino después de que la Justicia decretara prisión preventiva para Muñoz el pasado 13 de julio mientras avanzaban las investigaciones en su contra.



Precisamente, según explicaron este jueves las fuentes de la Fiscalía regional, la defensa de Muñoz pidió una vista para este viernes (14 de septiembre) a fin de solicitar revisar esas medidas preventivas decretadas contra Muñoz.



La investigación contra Muñoz es una de las 119 causas abiertas por la presunta comisión de delitos sexuales por parte de personas relacionadas con la Iglesia católica, según información de Fiscalía Nacional de Chile.



En esos casos actualmente en marcha son 167 las personas imputadas y 178 las víctimas cuantificadas en todas estas investigaciones, según el catastro de casos existentes que hizo público hace un mes el Ministerio Público.



Además, entre el total de víctimas, 79 de ellas eran menores en el momento en el que ocurrieron los hechos.



El papa Francisco aseguró este jueves en Dublín que no basta con pasar la página del "drama" de los abusos a menores por parte de miembros del clero, sino que se debe buscar reparación para que las víctimas puedan curar sus heridas.



"Acabar con esto no significa simplemente pasar página, sino buscar una cura, una reparación, todo lo necesario para curar las heridas y devolverle la vida a tanta gente", dijo el papa, quien agregó que estos casos "están muy extendidos y causan gran escándalo -pensad en Chile, aquí en Irlanda o Estados Unidos-".