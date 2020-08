Finanzas priorizará el pago del  decimocuarto sueldo a personal de salud; el resto depende de liquidez

LEA TAMBIÉN

El pago acumulado del decimocuarto para los servidores públicos de la Sierra y Amazonía, que se debe cumplir hasta este 15 de agosto del 2020, se hará en función de la disponibilidad de recursos.

Esto, debido a la situación fiscal compleja que atraviesa el país por la crisis sanitaria causada por el covid-19, según el Ministerio de Economía y Finanzas.



Los trabajadores que decidieron acumular este beneficio, conocido también como bono escolar, deben recibir un salario básico unificado, que actualmente es de USD 400 y quienes solicitaron el pago mensual, USD 33,33. La entrega de estos valores, en ambos casos, es obligatoria, según la Ley Orgánica de Servicio Público y el Código de Trabajo.



En total, la masa salarial –que depende de este desembolso de Finanzas- asciende a 650 000 personas. La mayoría recibe este sueldo adicional de manera acumulada, refirió la Federación de Servidores Públicos.



Para cumplir con esta disposición, el Fisco requiere USD 106,4 millones. Está previsto que el pago de este monto se haga según la disponibilidad de la caja, que depende, de la recaudación de ingresos tributarios y de los recursos que genera la actividad petrolera, precisó Finanzas.



Ambos rubros –recaudación de impuestos e ingresos petroleros- registran una caída en el primer semestre de este año frente al mismo periodo del 2019.



“Estamos realizando todos los esfuerzos, con los menores ingresos que disponemos, para cumplir con todas las obligaciones, siempre priorizando a los sectores de la primera línea de defensa contra la emergencia sanitaria”, enfatizó el Ministerio de Economía y Finanzas.



Miguel García, presidente de la Federación de Servidores Públicos, mencionó que la expectativa del gremio es recibir este sueldo extra, pero no de manera puntual, por los retrasos que se han presentado en el pago de los sueldos en los últimos cuatro meses, por la falta de recursos.



“Por la dificultad de la caja fiscal, seguramente no cumplirán con la Ley y se pasarán de la fecha límite para hacer este pago”, dijo García.



El Fisco adeuda USD 386 millones en salarios al sector público, principalmente por el mes de julio.



Según el Código de Trabajo, por el incumplimiento de esta normativa se aplican sanciones que van entre tres y 20 salarios básicos.



Pese a lo que establece la normativa el Gobierno no dispone de los recursos para cumplir con esta obligación, porque actualmente no cuenta con ingresos ni créditos, mencionó Walter Spurrier, analista económico. “Resulta imposible que se puede pagar a tiempo el decimocuarto”.



El Fisco arrastra atrasos en los pagos de los salarios de los servidores públicos, a proveedores, las asignaciones para los gobiernos locales y seguridad social, y otros.



Entre enero y junio pasado, los atrasos sumaron USD 3 199 millones en el Presupuesto estatal, frente a 415 millones del mismo periodo del 2019.