Financiamiento atado a concesión de activos del Estado se abre

Hasta USD 3 500 millones podría recibir el Gobierno ecuatoriano como parte de un acuerdo con la Corporación de Desarrollo Financiero de Estados Unidos (DFC, por sus siglas en inglés), para impulsar la concesión de activos del Estado al sector privado y para pagar por anticipado la deuda considerada onerosa.

Ayer, 14 de enero del 2021, en Washington, el ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, y el director de DFC, Adam Boehler, firmaron un convenio macro que esboza el lineamiento general que regirá. Estuvieron presentes, además, la embajadora Ivonne Baki y el secretario Juan Sebastián Roldán.



Los recursos de la DFC se entregarán a una tasa de interés anual de 2,4%, un año de gracia y ocho años plazo.



Pero el monto final de recursos que reciba el país dependerá de cuántos activos se logren concesionar, la meta es llegar a los USD 2 800 millones, otros USD 700 millones vendrían de banca privada; así sumarían USD 3 500 millones en financiamiento, dijo Pozo.



Cada proyecto de inversión requerirá la revisión y aprobación individual de la DFC, detalló la Embajada de EE.UU.



En la lista de activos que se podrían concesionar para que los administre una empresa privada está la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) y el campo petrolero Sacha. Pozo añadió que también se analiza la venta de antenas de CNT.



Desde el 2019, el Gobierno busca impulsar un plan de concesión o monetización de activos, pero no se había concretado. Incluso se estimó que el Gobierno Nacional podría recibir hasta USD 2 000 millones de estos procesos.



Con el acuerdo firmado ayer con la DFC, Ecuador podrá contar con recursos previos a la concreción de una concesión, o delegación de la administración de activos, explicó Finanzas. Cuando se genere un ingreso extraordinario, producto de la ejecución de alguna de estas operaciones, se realizará un prepago mandatorio del préstamo.



Los recursos también servirán para que el Gobierno mejore el perfil de su deuda, pues se podrán pagar por anticipado los compromisos con tasas de interés más altas.



En este grupo podrían estar préstamos con China, así como las preventas con empresas asiáticas, que tienen tasas del 7% en promedio; también, deuda con banca internacional y con proveedores, dijo Vicente Albornoz, decano de la Universidad de las Américas.



El Ejecutivo todavía está analizando qué líneas de crédito prepagará, pero Pozo señaló que no se pagarán por anticipado las deudas con vencimientos más cercanos.



Si se reemplaza un tramo de la deuda de preventas, el Ejecutivo podrá liberar crudo comprometido y, además, reducirá las presiones de pago por este endeudamiento que es más costoso, explicó el experto Alberto Acosta Burneo.



Boehler destacó que es la primera vez que la DFC aprueba un mecanismo de este tipo para un país, pero el ente planea implementar el sistema con otras naciones.



Según Boehler, el financiamiento se concretó tras un mes de trabajo intenso, y ayudará a Ecuador a salir de un círculo vicioso de dependencia de deuda con tasas altas.



“Es hora de liberar a los ecuatorianos de la trampa de deuda en la que han estado y ayudarlos a crecer”, dijo.



Pese a que los dos países están a las puertas de una transición de Gobierno, el acuerdo podría mantenerse porque no está atado a las decisiones de los partidos en EE.UU., dijo el director de la DFC.



Según The Financial Times, Boehler habría dicho que la inversión china se ha convertido en una “droga” para los países. La publicación señala, además, que una de las condiciones de estos acuerdos es que las naciones que los firmen excluyan a los proveedores de equipos y servicios de telecomunicaciones chinos.



Pero Pozo aclaró que el convenio no tiene cláusulas que excluyan o den predilección a inversionistas de país alguno, y que las opciones de monetización están abiertas a empresas locales y de cualquier país. Destacó que China es un socio importante para Ecuador.