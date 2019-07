Fiesta de toros populares en Machachi se suspendió tras la muerte de un joven

LEA TAMBIÉN

La fiesta de toros populares en Machachi, en el cantón Mejía, se suspendió por la muerte de un joven de 25 años que fue embestido por un toro. El hecho ocurrió el sábado 20 de julio del 2019. El joven recibió una fuerte cornada que terminó con su vida, según indicó Daniela Valarezo, intendenta de Policía de Pichincha, quien emitió una revocatoria del permiso para que se suspenda esta actividad.

Rafael Gómez de la Torre, vicepresidente de la Asociación Cofradía del Chagra (Acocha), señaló que el hombre que falleció estaba en estado de ebriedad. "Son toros populares, es un evento de riesgo", dijo. Aseguró que contaban con los permisos pertinentes de la Alcaldía de Machachi, Intendencia y Bomberos de Mejía.



El domingo 21 de julio también se registraron personas heridas por participar en la corrida de toros en Machachi. Hasta el momento las autoridades no han precisado el número de afectados en estos eventos.



Luego de producirse los incidentes, la Intendenta de Policía de Pichincha suspendió la fiesta de los toros. “Para precautelar la seguridad de los ciudadanos”, aseguró.



El presidente de Acocha, Francisco Aulestia, y René Collaguazo, presidente de la Asociación de Chinganeros 23 de julio, fueron retenidos por la Policía para investigaciones pero fueron puestos en libertad la tarde de este lunes 22 de julio del 2019. Ambos están a cargo de la organización de los toros populares en Machachi. No hay autorización para otro evento por la muerte del ciudadano registrada este es fin de semana.



María C., una de las asistentes a la corrida de toros, dijo que no está de acuerdo con la decisión de suspender las fiestas, pues es "una tradición que no se debe dejar morir".



Juan P. lamenta el fallecimiento del hombre que fue golpeado por un toro, pero insiste en que las autoridades le permitan a él y a los demás asistentes continuar con la celebración.



Una de las vendedoras de comida, Eva Ordóñez, dice que pierde alrededor de USD 500 "solo para salvar la inversión" que hizo de USD 2 000.



Pedro Ruano, uno de los chagras que asiste a demostrar su manejo del caballo, expresó que le "parece injusto porque me preparé durante un año para participar en el evento de este lunes".

En la plaza donde se realiza la corrida de toros populares los obreros se encontraban hoy desmontando la estructura. Son 61 puestos o 'chinganas' que deben removerse y cada una tiene un costo de alrededor de USD 500.