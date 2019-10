El feriado nacional por el 9 de Octubre se mantiene para el viernes 11 

LEA TAMBIÉN

El feriado nacional por los 199 años de Independencia de Guayaquil se mantiene para este viernes 11 de octubre del 2019, según informó la ministra de Turismo, Rossi de Holguín. No hay ninguna disposición de cambiar, indicó.

La Ministra indicó a este Diario la mañana de este martes 8 de octubre del 2019 que no se ha modificado el descanso obligatorio y que se aspira a que en estos días se llegue a feliz acuerdo y diálogo con los indígenas, para activar la actividad turística del viernes 11.



Según el calendario de feriados, la gesta de Independencia de Guayaquil del 9 de Octubre de 1820 es considerada como día de descanso obligatorio en todo el Ecuador y que este año fue planificado para este viernes 11.



El tema del feriado aún no ha sido tratado por las autoridades en Guayaquil, por lo que ese día de descanso no ha sido modificado.



La Secretaria de Estado reconoce que hay dificultades en este momento para los turistas de la Sierra centro y norte, y en el Austro, por los bloqueos de las principales vías de acceso y la falta de servicio de transporte, sin embargo, la situación es mejor en Esmeraldas y Manabí, los destinos tradicionales para descansar en este feriado.



Rossi de Holguín informó que, debido a la paralización de los transportistas y la movilización de los indígenas, que ya lleva seis días, más de 250 turistas no pudieron salir de los hoteles para viajar a sus países de origen.



Los viajeros de Estados Unidos y Europa quedaron ‘atrapados’ en Otavalo, el Quilotoa, Riobamba, Guamote y Cuenca.



Después de varias gestiones con las comunidades donde los visitantes hacían turismo se logró la salida de 25 viajeros de Otavalo (Imbabura), 18 de Baños de Agua Santa (Tungurahua), 170 de Riobamba (Chimborazo) que arribaron a Guayaquil y partieron hacia Francia.



En Guamote (Chimborazo) hay 56 turistas -entre franceses, holandeses y belgas-, de la tercera edad, que no pueden salir de la hostería. Se ha hablado con el Alcalde, las comunidades y se intentado de todo, pero no se ha podido sacarlos para que regresen a sus países.



Hasta este martes 8 de octubre, hay al menos 80 turistas extranjeros que siguen ‘atrapados’ en los hoteles, por la falta de vías y transporte.