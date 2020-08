Un feriado sin demanda de hospedaje en Cuenca

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Al mediodía de este viernes 7 de agosto del 2020, quedó listo el plan de contingencia para el presente feriado, en la capital azuaya. Sin embargo, el movimiento de visitantes es nulo y los 50 hoteles aperturados tampoco recibieron reservaciones.

Los hoteles, restaurantes, museos y templos aperturados están listos para recibir a los visitantes y aplicando los protocolos de bioseguridad. Pero la mayoría de hoteles del Centro Histórico –como el Río Piedra, de 23 habitaciones- están vacíos.



Unos pocos de las cadenas grandes como Oro Verde y Four Points By Sheraton tienen entre uno y tres huéspedes, que llegaron a la ciudad por negocios. Los datos de la Asociación Hotelera del Azuay es que la ocupación en la provincia no llega ni al 1%.



Para Juan Pablo Vanegas, presidente de la Asociación Hotelera del Azuay, hay tres temas complejos que no permitirán la reactivación del sector en Cuenca: la decisión del COE nacional de última hora, la gente preferirá destinos cortos y el incremento de contagios.



Antes de la pandemia, el mayor flujo de turistas venía de Guayaquil, “y ahora ellos buscarán destinos cortos como sus playas que están a una hora”, dijo Vanegas. Además, hay una situación compleja por el aumento de contagios y la saturación de los hospitales públicos y privados que reciben a los pacientes de coronavirus.



Hasta este viernes se contabilizaban 3 236 casos de covid-19 en Cuenca, de los cuales 2 175 se han recuperado, según las cifras del Ministerio de Salud Pública.

Por el miedo al contagio –explicó Vanegas- la mayoría de los cuencanos preferirá quedarse en casa, recorrer zonas rurales de escasa población para distraerse o hacer turismo de naturaleza. En Parque Nacional Cajas (PNC) es uno de los destinos preferidos.



Según Margarita Riquetti, técnica del PNC, hasta este medio día tenían el 60% de reservaciones, para los días sábado 8 y domingo 9 de agosto, para los senderos Uno, Toreadora y Llaviuco, que son los más visitados por ser de fácil acceso y de corto recorrido.



Entre los tres senderos la capacidad es para 103 personas. En caso de sobrepasar la demanda y de acuerdo con el estado físico de la persona, los técnicos recomendarán los recorridos por las otras ocho rutas y dos senderos habilitados.



Todos incluyen cerros, lagunas, pajonales y una amplia biodiversidad en flora y fauna. Para Riquetti, ahora los turistas prefieren la naturaleza porque son espacios abiertos donde no hay aglomeración de personas y se cumple el distanciamiento. “Los guardaparques controlarán que los grupos cumplan con los protocolos de bioseguridad”.



El gobernador de Azuay, Xavier Martínez, dijo que en cualquier espacio las actividades turísticas deberán desarrollarse en estricto apego a las medidas de bioseguridad, uso obligatorio de la mascarilla, distanciamiento físico. Para esto se cumplirán operativos.



6 145 personas y 770 vehículos de instituciones como Servicio de Gestión de Riesgos y Emergencia, Policía Nacional, Comisión de Tránsito del Ecuador, Empresa de Movilidad, Intendencia, Ejército, Bomberos, Ministerio de Salud Pública, Cruz Roja, entre otros, trabajarán durante el feriado.