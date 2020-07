Feriado por Fundación de Guayaquil, en manos del presidente Lenín Moreno

LEA TAMBIÉN

El feriado por los 485 años de Fundación de Guayaquil aún no es confirmado por el presidente Lenín Moreno. Se trataría de una fiesta local, que al caer en sábado 25 de julio del 2020 se trasladaría al viernes 24, de acuerdo con la Ley de Feriados.

La ministra de Turismo, Rossy Prado de Holguín, refirió que la decisión está en manos del Jefe de Estado. Hasta el mediodía de este 23 de julio no se conocía aún información sobre el tema.



En declaraciones a TC Televisión, la titular de Turismo indicó que los feriados son por Ley, pero que se debía analizar las condiciones en el contexto del coronavirus covid-19.



“Eso no podemos cambiarlo así nomás. Vamos a ver cómo está la situación, el trabajar en este momento es importantísimo, veamos qué dicen las autoridades y el señor presidente (Lenín Moreno)”.



No obstante, de confirmarse el asueto, el desarrollo del día festivo no será similar a años anteriores, pues hay eventos que no se desarrollarán por ser masivos. Y los sitios públicos como restaurantes deben mantener la distancia social. También hay restricción de circulación vehicular.



De acuerdo con la Ley del Servicio Público, serán días de descanso obligatorio las fechas de recordación cívica de independencia o creación para cada una de las provincias y de la creación de cada uno de los cantones.



En la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Servicio Público y al Código del Trabajo, emitida en 2016, se estableció que cuando un feriado cayera sábado este se trasladará un día antes, es decir, el viernes. Mientras que si cae domingo se tomará como asueto el lunes.