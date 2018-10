FARC: 134 menores se reincorporan tras su paso por la guerrilla

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La exguerrilla colombiana de las FARC informó este jueves 25 de octubre de 2018 que 134 menores de edad que militaron en sus filas fueron entregados a las autoridades competentes para iniciar un proceso de restitución de derechos y posteriormente su reincorporación a la sociedad.

De esta cifra, 124 iniciarán su reincorporación con la Alta Consejería para los Derechos Humanos y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, y los 10 restantes serán acogidos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la entidad encargada de la niñez.



"En seguimiento a lo establecido en el acuerdo (de paz) se inició un proceso con 124 menores, que bajo el principio devoluntariedad aceptaron acogerse a la oferta institucional. En esta etapa, además, llegaron directamente al ICBF 10 menores que iniciaron el proceso de restablecimiento de derechos", indicó la otrora guerrilla en un comunicado de prensa.



Los menores de edad son acogidos por el ICBF para un proceso de restitución de derechos, pues se les considera víctimas del conflicto. El objetivo de este proceso es "garantizar que todos los menores de 18 años que salgan de las FARC cuenten con las herramientas necesarias para la reconstrucción y consolidación de sus proyectos de vida en el marco del restablecimiento pleno de sus derechos".



Si bien las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) aseguran que harán seguimiento a la reincorporación de estos 134 menores, no queda claro cuántos pertenecían a esa guerrilla en el momento de la firma del acuerdo de paz, en noviembre de 2016.



Durante los años de negociación, el Gobierno aseguró en diversas ocasiones que la cifra debía ser de miles de niños en las filas de las FARC, sin embargo ellos siempre sostuvieron que el número de jóvenes era mucho menor. La cifra entregada hoy fue verificada por organismos internacionales.



"Este proceso ha tenido un seguimiento por parte de un equipo veedor establecido en el acuerdo y ha sido verificado por la Segunda Misión de la ONU en su mandato", indicaron las FARC. Afirmaron también que existen otros menores que pertenecieron a sus filas y que aún no han iniciado su proceso de reincorporación, pero no dan una cifra exacta.



"Se espera que ellos inicien el proceso de restablecimiento de derechos y adquieran las medidas diferenciales que les corresponden en su proceso de reincorporación".



El acuerdo de paz supuso el fin de un conflicto armado de más de cinco décadas y permitió que ese grupo entregara sus armas e iniciara un proceso de retorno a la legalidad. Asimismo, las FARC se convirtieron en un partido político y actualmente tienen diez escaños en el parlamento.