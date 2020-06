Familias con personas de atención prioritaria esperan respuesta a cuatro planteamientos

LEA TAMBIÉN

Familiares que tienen casos de enfermedades catastróficas y degenerativas aún esperan una respuesta de las autoridades respecto a peticiones sobre su situación económica. Esto se dio en el marco de la emergencia sanitaria por el covid-19.

El 9 de junio pasado, las familias organizadas en la Agrupación Nacional de Pacientes y Familias en Riesgo y Vulnerables, publicaron una carta con cuatro solicitudes. La primera tiene que ver con el no cobro en un solo pago de los servicios básicos y públicos.



La segunda plantea una amnistía de las deudas o prórrogas de muy largo plazo en los pagos de créditos al Biess, IESS (con los aportes voluntarios) y a los bancos.



La tercera es sobre una amnistía de los bancos en las deudas de los grupos en riesgo.



Finalmente, solicitan ayuda para los casos de familias con pacientes de atención prioritaria a las que se les ha cortado el servicio de internet. Mencionan que en las actuales circunstancias en las que ha cobrado fuerza el teletrabajo, el Internet no es un lujo.



Alexis Ponce, integrante de la agrupación, mencionó que hasta el momento no han recibido una respuesta de las autoridades. Han intentado comunicarse con ministros de Estado y con los equipos de la Vicepresidencia y Presidencia.



Para Ponce, el Estado no puede dejar en la indefensión a los grupos de atención prioritaria porque se trata de casos de vida o muerte. Él comentó que al momento lamentan el fallecimiento de dos de sus miembros.



Este colectivo realizará un informe sobre la vulneración de los derechos sociales y económicos para presentarlo en instancias internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU).



Ponce señaló que buscan asesoría para entablar una demanda en esas instancias.