Familiares de Javier, Paúl y Efraín dicen que muerte de ‘Guacho’ no significa que se haya hecho justicia

Los familiares de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, equipo periodístico de EL COMERCIO secuestrado y asesinado por el frente Óliver Sinisterra, dieron una rueda de prensa este sábado 22 de diciembre del 2018 y expresaron su postura frente a la confirmación de la muerte de Walter Patricio Arizala, alias ‘Guacho’, cabecilla de la disidencia.

Ricardo Rivas, hermano de Paúl; Yadira Aguagallo, pareja del fotógrafo; y Galo Ortega, padre de Javier, aseguraron que la muerte de ‘Guacho’ no significa para ellos una victoria en la búsqueda de justicia por el asesinato de sus familiares. “Bajo ningún concepto es motivo de celebración la pérdida de una vida. Con la muerte de los dos se va mucha información que debe haber sido muy importante para el esclarecimiento del caso y llegar a la verdad del mismo”, dijo Ricardo Rivas.



La noche de ayer, viernes 21 de diciembre del 2018, el presidente de Colombia, Iván Duque, anunció a los medios de comunicación de su país que el disidente de las FARC, Walter Patricio Arizala, alias ‘Guacho’, fue abatido en medio de una operación de las fuerzas colombianas, en una zona del departamento fronterizo de Nariño.



Aguagallo señaló que la muerte del líder de la disidencia colombiana no debe conducir al cierre de las investigaciones sobre el caso. Además invitó a las fiscalías de Ecuador y Colombia a determinar responsabilidades en todos los niveles y a que se abran nuevas líneas de investigación.



La pareja del fotógrafo de este diario también aseguró que existen varios cabos sueltos en el caso que deben ser resueltos por las autoridades de ambos países. Entre ellos mencionó a la información que se difundió el 28 de marzo por parte de medios colombianos en la que se aseguraba que el equipo periodístico había sido liberado.



Los familiares de Javier, Paúl y Efraín manifestaron que continúan a la espera de que les entreguen una información desclasificada completa, ya que ha sido un ofrecimiento que las autoridades les han hecho por seis veces y no se ha hecho efectivo.



En la conferencia de prensa también estuvo César Ricaurte, director de Fundamedios, quien aseguró que para la entidad la muerte de Walter Arizala no es un sinónimo de justicia.



‘Guacho’ también fue responsable del secuestro y posterior asesinato de Óscar Villacís y Katty Velasco, una pareja de ecuatorianos. Además, de las muertes de cuatro militares.

Walter Arizala, acusado de enviar toneladas de cocaína hacia Centroamérica y Estados Unidos, era uno de los criminales más buscados en Colombia y Ecuador, cuyos gobiernos ofrecían hasta 700 millones de pesos (unos USD 215 000) de recompensa por información sobre su ubicación.



Luego del anuncio del presidente colombiano, María Paula Romo, ministra del Interior del Ecuador, escribió en su cuenta de Twitter que se trata de un tema de “especial importancia para el Ecuador por tratarse del responsable del secuestro y asesinato de compatriotas”.



Ricardo Rivas indicó que esperan mantener una posible reunión con la ministra Romo luego de este anuncio. Sin embargo, todavía no se ha confirmado dicho encuentro.