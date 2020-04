Familiares se agolpan en camposanto de Guayaquil en busca de sus difuntos

LEA TAMBIÉN

Varias decenas de personas se agolpaban en la mañana de este sábado 4 de abril del 2020 en el camposanto Parques de la Paz de Guayaquil, a exigir que se les entregue a sus difuntos familiares para poder enterrarlos, en medio de la gran crisis provocada en la ciudad ecuatoriana por la pandemia del covid-19, enfermedad causada por el coronavirus SARS-CoV-2.

"Hoy nos prometieron dar una lista oficial con todos los cadáveres que están allí, porque hay más de 10 cuerpos irreconocidos que Medicina Legal va a proceder a reconocerlos por algún medio, por las huellas dactilares", manifestó, Jorge Díaz, quien esperaba tras la reja del acceso al cementerio para ver si el nombre de su padre figuraba en alguna de las listas.



Los cadáveres corresponden a personas que han fallecido en los hospitales o incluso en domicilios particulares, por el covid-19 u otras causas, y que han sido levantados y recogidos por las autoridades hasta el 4 de abril.



"Hay una lista que ha emitido el hospital de Los Ceibos, pero no sé si será una lista oficial o algo aproximado, pero en esa lista no estaba el nombre de mi padre", aseguró Díaz en medio de la incertidumbre.



Fuera del camposanto, al que las autoridades traen los cadáveres recogidos, se concentraban alrededor de 30 personas en las mismas circunstancias.



Se trata de un camposanto para aquellos que no tienen recursos para hacerlo de forma privada, y donde el registro se complica porque muchos restos mortales llegan de hospitales en los que la presión estos días dificulta el trabajo.

El protocolo estipula que cuando fallece alguna persona, sus familiares se encargan de gestionar los permisos y regresar al departamento médico para retirarlos.



Pero en las actuales circunstancias -se quejan- cuando concluyen la gestión se encuentran con que el cadáver no está donde debería en una situación normal, sino que ha sido trasladado a una morgue, donde los familiares deben buscarlo y pasar, en la mayoría de los casos, por la dolorosa tarea de abrir una a una las fundas que los envuelven a fin de identificar a sus seres queridos.



Otra circunstancia es que el cuerpo haya sido trasladado al cementerio público del Parque de la Paz, en La Aurora, en el norte de Guayaquil, donde el sufrimiento puede ser doble porque muchas veces se enteran allí de que sus seres queridos no han llegado y no saben donde están.



Esta semana el Municipio de Guayaquil ha dispuesto contenedores frigoríficos para albergar los restos mortales a la luz de la acumulación en las morgues, como medida para paliar los estragos que está causando el coronavirus en la ciudad, que como el resto del país se encuentra bajo un toque de queda de quince horas al día.



Según el reporte del Ministerio de Salud, Ecuador amaneció este sábado 4 de abril con 3 465 personas contagiadas con la enfermedad covid-19 y 318 fallecidos. El viceministro de Salud, Ernesto Carrasco presentó una tabla en la que precisa que 172 eran casos confirmados del nuevo coronavirus y otras 146 personas perdieron la vida por el síndrome de deficiencia respiratoria grave que estaría asociado con la pandemia.



Guayas concentra el mayor número de diagnósticos positivos: 2 402 casos. Pichincha le sigue con 321. Después, las provincias de Los Ríos, con 153; Azuay, 99; Manabí, 71; El Oro, 56; Cañar, 56; Santa Elena, 48; Loja, 27; Bolívar, 26; Chimborazo, 25; Imbabura, 20; Esmeraldas, 14; Tungurahua, 22; Galápagos, 19; Cotopaxi, 16, Pastaza y Carchi, 9; Zamora Chinchipe, 2; Napo y Orellana, dos casos por provincia.