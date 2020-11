Familiares buscan a la adolescente Doménica Toalombo, desaparecida en Quito desde el 16 de noviembre

Yanneth Toalombo está desesperada. Este jueves, 19 de noviembre del 2020, se cumplen tres días desde que su hija, Doménica Toalombo, de 14 años, desapareció. Yanneth relató, en diálogo con este Diario, que vio por última vez a su hija a las 08:00 del lunes 16, cuando se despidieron en La Marín, en el centro de Quito.

La madre recuerda que a las 07:00 del lunes, su hija se alistó para acudir a uno de sus entrenamientos rutinarios de boxeo en un establecimiento ubicado en Carcelén Bajo.



La familia atravesaba una época de cambio, pues hace 15 días cambiaron su domicilio a la Nueva Aurora, un barrio del sur de la capital.



Yanneth, una sobrina y Doménica salieron de casa pasadas las 07:30. Ese lunes, la adolescente, que mide 1,60 metros, tiene ojos color café y el cabello largo castaño, vestía una licra negra y un buzo con capucha color verde militar y cierre dorado, Además, usaba zapatillas blancas caña alta.



Yanneth dice que 'Dome', como la llaman en su hogar, se bajó en la parada de La Marín porque en el sector hay unidades de transporte que van a Carcelén. Fue ahí cuando se despidieron pasadas las 08:00. "Yo avancé hasta mi trabajo, en el sector de la Río Coca. Nunca supe si llegó o no. Entonces, decidí escribirle para ver cómo estaba", cuenta.



Esa mañana, la madre fue insistente. "Le pregunté que en dónde estaba, si todo iba en orden. Vi que estaba en línea en WhatsApp, pero no me decía nada. Yo seguí trabajando. Pero comencé a preocuparme porque, cuando me contestó, me dijo: 'Mami, me he quedado dormida. No sé en dónde estoy. No sé qué bus coger'. Entonces, yo le dije que pregunte y regrese a casa", afirma la madre.



Yanneth llamó a su hija de forma insistente hasta que, pasadas las 13:20, Doménica contestó. "Me dijo que se le había apagado el celular y que ya venía a casa. Pero le sentí cortante. Parecía que estaba con alguien porque solo me decía 'sí, mami'. Y ella no es así", relata.



La adolescente no llegó y la madre llamó al Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 para alertar sobre su desaparición. Después, se dirigió Fiscalía para formalizar la denuncia y que la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen) inicie la búsqueda de su hija, que cumplió 14 años el 7 de noviembre último.



Yanneth cuenta, además, que un compañero del centro de boxeo, le dijo que vio a su hija en las inmediaciones del establecimiento, ubicado en las calles Jaime Roldós e Isidrio Ayora, en Carcelén.



El último rastro que Yanneth tiene de 'Dome' fue a las 21:30 de ese lunes, cuando la jefa de la hermana de la madre llamó a su celular. La llamada, que duró cerca de 26 segundos, permitió que los agentes determinen que se encuentra en El Batán Alto, en el norte de Quito.



En casa de la familia Toalombo buscan a 'Dome' desesperadamente. La madre recorre la ciudad y teme por la seguridad de su hija. "Ella no salía ni a la tienda sola. No deja nuestra casa sin mi permiso. La queremos de vuelta, la extrañamos", dice.



Yanneth dice que, ayer, miércoles 18 de noviembre, finalmente un agente de la Dinapen fue asignado formalmente para investigar el caso.



Yanneth pide la colaboración de la ciudadanía y del equipo de la Dinapen para que agilite su búsqueda. Si usted tiene información sobre el paradero de Doménica Toalombo cree haberla visto y reconoce su fotografía, puede comunicarse al 1800 DELITO (33 54 86) o al 911.



