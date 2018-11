Familia de las víctimas de Quinsaloma piden a Galo Lara que no se haga llamar preso político; él se defiende

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Luego de que el pasado agosto Galo Lara fuera beneficiado con la prelibertad por haber cumplido más del 40% de una pena de 10 años por el triple asesinato de Quinsaloma, Tania Vásquez, abogada de los familiares de las víctimas habló acerca del tema.

La reacción llegó luego de que la jurista conociera que el exlegislador "se ha declarado como perseguido político".



Vásquez añadió que Galo Lara cumple una pena ejecutoriada y que él no puede ser identificado como perseguido político. Además, la abogada aseguró que el exlegislador habría pagado a los autores materiales del hecho.

Abogada de los familiares del triple asesinato en Quinsaloma piden que Galo Lara no se declare perseguido político. Aseguran que él sí está involucrado en el triple asesinato



Vía @Joso_Santillan pic.twitter.com/pOKaaX2mw3 — El Comercio (@elcomerciocom) November 15, 2018



Clemencia Avendaño, madre y abuela de las víctimas, pidió que Galo Lara deje de hacerse llamar "preso político". Aseguró que hay pruebas suficientes que señalan al exlegislador como cómplice del crimen de su hijo, su nuera y su nieto.



Por su parte, el exlegislador aseguró que los documentos desclasificados de la extinta Secretaría de Inteligencia, mostrados la semana pasada, demostrarían que él no tuvo intervención en el crimen y que todo obedece a una "persecución política".



Además, Lara se refirió a la sentencia del juicio por el triple asesinato donde dice que "no hubo prueba directa de descargo para comprobar que se pagó a los autores materiales del crimen".



"Me quisieron callar para que no denuncie 30 casos de corrupción del gobierno de Correa", señaló Lara. En ese sentido el exasambleísta recordó que en ese momento iba a denunciar la compra indebida de los helicópteros Drhuv.



Además indicó que pidió una cita con la Comisión que lleva el caso del general Jorge Gabela, para entregar "documentos secretos" que el difunto general le entregó antes de ser asesinado.



Al finalizar la rueda de prensa, la abogada Vásquez se refirió al director de la Judicatura, Juan Vizueta y solicitó "que desde este momento deje el cargo como director del Consejo hasta que se resuelva la situación jurídica de Lara". Vizueta fue abogado de Lara.



Ante lo manifestado, Vizueta aseguró que ya no representa al exasambleísta y que la prelibertad de Lara "fue otorgada en total apego a la ley".