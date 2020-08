Familia de afrodescendiente baleado en la espalda frente a sus hijos por policías en EE.UU. exhorta a la calma

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La familia de un hombre afroamericano que fue baleado por un oficial blanco este fin de semana, exhortó a la calma este martes 25 de agosto del 2020 ante el aumento de la ira en Estados Unidos frente a un nuevo caso de violencia policial contra la comunidad afrodescendiente que reavivó las históricas protestas contra el racismo.

“Realmente solo necesitamos oraciones”, dijo Julia Jackson sobre el ataque a su hijo Jacob Blake, un hombre de raza negra que el domingo 23 de agosto del 2020 recibió siete disparos de un agente de policía ante la mirada de sus tres hijos.



“Mientras iba por esta ciudad, noté muchos daños...Eso no refleja a mi hijo ni a mi familia...Si Jacob supiera lo que está pasando en cuanto a esto, la violencia y la destrucción, estaría muy disgustado”, sostuvo Jackson en una conferencia de prensa.



Con la tensión aún latente tras la muerte de George Floyd, otro ciudadano afrodescendiente muerto a manos de policías blancos, Kenosha (sureste de Wisconsin) fue escenario por segunda noche consecutivo de enfrentamientos.



Las protestas estallaron después de que el domingo se hiciera público un video en el que se ve cómo un policía dispara por la espalda varias veces a Blake, de 29 años, ante la mirada de sus tres hijos.



Poco después de que entrara en vigor el toque de queda fijado entre las 20:00 del lunes y las 07:00 del martes, agentes antidisturbios usaron gases lacrimógenos contra los manifestantes que les lanzaban pirotecnia y botellas de agua, constató un periodista de la AFP .



Cientos de manifestantes protestaban gritando “¡sin justicia no hay paz!” y “ di su nombre - Jacob Blake” .



La víctima estaba internada tras ser operada en el hospital de Milwaukee, unos 40 km al norte de la ciudad, a donde fue trasladado en avión.



El abogado de la familia de la víctima afirmó el martes que haría falta un “milagro” para que Blake volviera a caminar, ya que los disparos dañaron su estómago, colon, hígado y un brazo.



“El diagnóstico médico en este momento es que está paralizado”, dijo el abogado de derechos civiles Benjamin Crump, quien representa también a la familia de Floyd



Videos contra la impunidad



Como ocurrió con George Floyd, el afroestadounidense de 46 años que murió asfixiado el 25 de mayo bajo las rodillas de un policía blanco, el intento de arrestar a Blake fue registrado por un testigo en un video que se volvió viral.



Las imágenes tomadas con un teléfono celular muestran a Blake, perseguido por dos policías que lo balean a quemarropa cuando entraba a su auto.



Un agente lo toma de la camiseta cuando abre la puerta del vehículo e intenta abordarlo. El policía dispara -la grabación permite escuchar siete tiros- y lo hiere gravemente en la espalda.



“¿Qué justifica esos balazos?, ¡Qué justifica hacerlo ante mis nietos ” , dijo el martes el padre de la víctima, también llamado Jacob, al diario Chicago Sun Times.



“Tiene parálisis de la cintura para abajo”, afirmó el padre.



Por su parte, Herman Poster, primo de la víctima, declaró al sitio The Daily Beast que Jacob Blake volvió la mañana del martes a ser sometido a una cirugía. Los médicos “buscan hacer reaccionar algunos nervios”, indicó.



“Crisis de salud pública”

​

La policía había informado el lunes que el tiroteo “que involucró a un oficial” ocurrió al responder a un incidente doméstico, alrededor de las 17:11 del domingo



Los dos policías fueron suspendidos y se abrió una investigación.



“Si yo matase a alguien, sería condenado y tratado como un asesino. Creo que lo mismo debería ocurrir con la policía”, dijo Sherese Lott, de 37 años, que expresaba su cólera en las calles de Kenosha, una ciudad de 170 000 habitantes a orillas del lago Michigan.



La policía de Kenosha rechazó las críticas y pidió esperar los resultados de una investigación del Departamento de Justicia de Wisconsin.



El presidente Donald Trump, que aún no se había pronunciado sobre el tema, instó al gobernador de Winsconsin el martes por la noche a llamar a la Guardia Nacional. Precisamente, el gobernador Tony Evers, había anunciado que pediría refuerzos de es cuerpo federal.



“Ella (la Guardia Nacional, ndlr) está lista, decidida y más que capaz. ¡Arregle el problema RÁPIDAMENTE!”, escribió en su cuenta de Twitter el multimillonario republicano, quien hizo de “la ley y el orden” uno de los lemas de campaña para las elecciones presidenciales del 3 de noviembre.



El candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, consideró por su lado que el racismo es “una crisis de salud pública” y exigió una investigación a fondo sobre el caso.

Los demócratas urgieron a la Legislatura del estado, controlada por los republicanos, a abordar un paquete de proyectos presentados a principios de este año para una reforma policial.