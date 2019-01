Fallecidos en hospital elevan a 79 la cifra de muertos al explotar toma clandestina de gasolina en México

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La cifra de muertos en la explosión durante el robo de gasolina en un oleoducto en Tlahuelilpan, en el estado mexicano de Hidalgo, aumentó de 73 a 79 personas con el fallecimiento de seis personas en el hospital.

"Se han agregado a los 73 contabilizados, seis más, y podemos señalar que 79 mexicanos han fallecido a consecuencia de esta explosión", afirmó en rueda de prensa el ministro de Salud, Jorge Alcocer, aproximadamente a las 09:00 de este domingo 20 de enero del 2019.



Detalló que de las 81 personas que fueron hospitalizadas tras la explosión el viernes 18 de enero en la tarde, 66 continúan en centros médicos, 12 fallecieron, dos fueron dados de alta y una persona decidió tomar el alta voluntaria.



El recientemente nombrado fiscal general de México, Alejandro Gertz, señaló que de momento no se conocen las causas de la explosión.



"La fuerza de la explosión fue de tal naturaleza que prácticamente lo único que quedaron fueron los terrenos, que son parte de los trabajos de investigación junto con las declaraciones de los testimonios", remarcó.



Pese a la reciente tipificación del robo de combustible como delito grave, explicó que no se busca "victimizar" a toda la población, pero sí hallar a los culpables.



El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confió en que este plan contra el robo de hidrocarburos acabe con la corrupción en Petróleos Mexicanos (Pemex) y fortalezca la empresa.



"Las instituciones estaban secuestradas por bandoleros, por una pandilla de rufianes, de corruptos", apuntó al hablar de otras administraciones.



Dijo que los Gobiernos anteriores vivían "en las alturas", y rechazó así la posibilidad de trasladarse en helicópteros o aviones privados, aunque acontezcan tragedias.



Reiteró que seguirá con el combate frontal a la corrupción: "Aunque me llamen mesiánico, hay que purificar la vida pública del país". Defendió la labor del Ejército en esta tragedia. "Actuaron muy bien", agregó, y recordó que no se puede reprimir a la ciudadanía.



El viernes en la tarde, un grupo de pobladores del municipio de Tlahuelilpan, en el céntrico estado de Hidalgo, reventó un ducto de hidrocarburo y empezó a sustraer, de una forma muy rudimentaria, la gasolina.



Tras unas dos horas, y pese a la presencia del Ejército que poco pudo hacer para controlar la tunda de centenares de personas que se acercaron a recoger gasolina, se registró una fuerte explosión.



Desde que llegó al poder el 1 de diciembre, López Obrador comenzó un combate frontal al robo de hidrocarburos a través de los ductos de la empresa estatal Pemex, que genera pérdidas millonarias para la compañía.



Para tal fin, se reforzó con miles de agentes la seguridad en los ductos y se transportó más gasolina con pipas (camiones cisterna), lo que ha causado una crisis de desabastecimiento en diez estados del país, con estaciones de servicio cerradas y compras de pánico.