Jefe de Operaciones del Comando Conjunto, Fabián Fuel: 'Confíen en los soldados; estamos cumpliendo nuestra misión'

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) decidió el domingo 22 de marzo del 2020 manejar como zona de seguridad a Guayas, la provincia con el mayor número de contagios por el covid-19. Con esto, esa jurisdicción será manejada por las FF.AA. Este 23 de marzo, el jefe de Operaciones del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Fabián Fuel, habló con EL COMERCIO y explicó las tareas que cumplen los soldados.

General, ¿qué significa tener una zona especial de seguridad en el Guayas?



En la práctica, una zona especial de seguridad es un área específica, un área delimitada. En este caso puede ser la provincia o los cantones más afectados por el covid-19. Es un área más específica donde se van a identificar los controles y donde se tiene un mando único, un solo comandante que estará en esa área. Se creará la Fuerza de Tarea Guayas.



El comandante actual tiene cuatro provincias bajo su jurisdicción: Guayas, Manabí, Santa Elena y Galápagos.



Con una zona especial de seguridad vamos a designar a un solo comandante responsable. Él tendrá a su cargo solo Guayas y no otras jurisdicciones, que estarán al mando de otro comandante.



¿Las directrices las remite el Comando Conjunto desde Quito?



La orden de operaciones sale desde aquí, desde del Comando Conjunto, porque así se establece. Se designarán mandos, medios, tareas, misiones. Una vez que esté designado todo se emite la orden de operaciones y el comandante que sea designado tiene que iniciar una planificación también.



¿La zona especial de seguridad implica mover más gente al Guayas?



Ese es el análisis que estamos haciendo en este momento, para ver si movemos más gente u operamos solo con los que están ahí. Allá hay, por ejemplo, institutos de formación, de perfeccionamiento que no están empleados. También están los buzos, las unidades logísticas. Entonces, haciendo una reorganización de fuerzas verificaremos si es que necesario o no movilizar personal de otro sector a Guayaquil.



¿Operará personal de las tres ramas?



Sí. En Guayaquil tenemos personal de las Fuerzas Terrestre, Naval y Aérea. La Fuerza de Tarea Conjunta Guayas se conforman con esos tres componentes.



En este momento, ¿cuántos soldados están operando en el Guayas?



Tenemos 2 200 militares en toda la provincia. Ellos pasarían a conformar la Fuerza de Tarea Conjunta Guayas, con un mando único. Para eso se tiene que nombrar un comandante.



¿Eso implica que los militares entren en sectores en donde ha habido problemas por no cumplir con el estado de excepción?



Esa es la planificación que tienen que realizar el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta, reuniéndose con todas las autoridades del Estado, con la Policía Nacional.



¿En el país cuántos soldados están operando por el tema del coronavirus?



Alrededor de 20 000 uniformados. Comenzamos con 11 000, pero conforme se han ido evidenciando cosas hemos tenido que utilizar más personal. Estamos principalmente en Guayas y en Pichincha.



¿Cuántos están confirmados en el coronavirus?



De las FF.AA. tenemos siete confirmados.



¿Cómo están las asignaciones económicas?



Yo soy de Operaciones, pero en todo caso estamos tratando de cumplir con nuestro equipo básico.



¿A qué se refiere?



Estamos verificando que se nos entregue los medios al personal que tiene que reforzar. Nuestro personal debe ir protegido, aunque sea con lo básico. En este momento, todos los que estamos en operaciones tienen su mascarilla, guantes y gel para cumplir con las misiones.