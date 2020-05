Extraño síndrome ligado al COVID-19 mata a tres niños en Nueva York, dice el  gobernador de la ciudad

LEA TAMBIÉN

Tres niños murieron en Nueva York por un extraño síndrome inflamatorio que podría estar ligado al nuevo coronavirus, dijo el gobernador Andrew Cuomo el sábado 9 mayo del 2020, un desarrollo que podría indicar un riesgo de la pandemia a los menores.

Cuomo se refirió el viernes al fallecimiento de un niño de cinco años relacionado con el coronavirus y un síndrome que comparte síntomas con un choque tóxico y la enfermedad de Kawasaki, que es la primera víctima conocida ligada a esta enfermedad rara en Nueva York.



El gobernador dijo en una comparecencia el sábado que la enfermedad se ha cobrado ya la vida de al menos tres jóvenes en el estado. No aportó detalles sobre sus edades o las circunstancias que rodearon a sus muertes.



No obstante, indicó que está cada vez más preocupado de que el síndrome se convierta en un nuevo riesgo emergente para los niños, que se pensaba con anterioridad que eran bastante inmunes al covid-19, el mal respiratorio causado por el virus.



Según señaló, los funcionarios de salud del estado están revisando 73 casos en que niños expuestos al covid-19 exhibieron también síntomas del síndrome, que incluye la inflamación de los vasos sanguíneos y puede provocar problemas de corazón.



Cuomo dijo que los niños dieron positivo por covid-19 o sus anticuerpos, "pero no son los síntomas que mostraron cuando entraron al sistema hospitalario".



El gobernador calificó la situación como "realmente inquietante" y afirmó que la gente estaba trabajando bajo la impresión de que los jóvenes no corrían riesgo por el coronavirus.



"Ya no estamos tan seguros de ese hecho", comentó. "Es muy posible que lleve varias semanas y no haya sido diagnosticado como relacionado con el covid", agregó.