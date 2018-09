Hombre pretendía salir de Ecuador con más de USD 50 000 camuflados

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Las autoridades ecuatorianas detuvieron el pasado miércoles 19 de septiembre del 2018 a un extranjero cuando trataba de salir del país con destino a Costa Rica, con más de USD 50 000, camuflados en su equipaje, informó hoy (26 de septiembre del 2018) la Fiscalía ecuatoriana.

En un comunicado, indicó que la fiscalía de la provincia costera del Guayas (suroeste), formuló cargos por presunta participación en el delito de lavado de activos en contra del extranjero, cuya nacionalidad no reveló.



En el escrito detalló que durante una inspección de rutina en el aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo, de Guayaquil, los perros antidrogas alertaron a los agentes policiales de Migración de la presencia de "un bulto extraño al interior de la maleta".



Y agregó que tras la requisa, se halló el dinero envuelto en varias fundas negras.



El ciudadano extranjero fue detenido y puesto a órdenes de las autoridades judiciales, señaló y agregó que el origen del dinero será investigado por la Fiscalía para conocer las causas que motivaron al procesado a no declarar que portaba ese dinero ante la autoridad competente.



En la audiencia se presentaron como evidencia dinero en efectivo por un monto de USD 51 540, dólares, así como 1 000 euros y un pasaporte.



"Manuel V. E. es procesado por el delito de lavado de activos, tipificado en el artículo 317, numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal, COIP, que establece una pena privativa de libertad de 5 a 7 años cuando la comisión del delito no presuponga la asociación para delinquir", informó la Fiscalía.



Añadió que un juez de garantías penales, dictó medidas alternativas a la prisión preventiva para el extranjero, como la prohibición de salida del país y la presentación cada quince días ante el agente fiscal que sustanciará la causa, en este caso, la Unidad Antilavado de Activos, en Quito.



La etapa de instrucción fiscal durará 30 días, indicó la Fiscalía.



Y recordó que la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos establece la obligación que tiene toda persona de declarar y pagar el impuesto a la salida de divisas, a quien salga del país con dinero en efectivo, por un monto igual o superior a USD 10 000 o su equivalente en otras monedas.

Tiene además, la obligación de declararlo ante las autoridades aduaneras, subrayó.