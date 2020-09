Exprefecto de Chimborazo Mariano Curicama es procesado por presunta concusión

LEA TAMBIÉN

El exprefecto de Chimborazo, Mariano Curicama, deberá usar un dispositivo electrónico, presentarse periódicamente en la Fiscalía de Chimborazo, entre otras medidas cautelares que fueron dictadas la mañana de este jueves 3 de septiembre del 2020.

El exfuncionario y la exviceprefecta, Tránsito Lluco, son investigados por un presunta concusión, un delito que habría ocurrido durante su último periodo administrativo en la Prefectura de Chimborazo. La investigación se inició por la acusación de dos exempleados del Gobierno Provincial, quienes denunciaron descuentos ilegítimos de sus salarios.



En una audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía de Chimborazo indicó que se recuperó un documento donde se encontraron indicios de responsabilidad penal en contra de Mariano Curicama y Lluco, por lo que se inició la fase de instrucción fiscal. El juez del caso también dictaminó la prohibición de enajenación de bienes y de salida del país.



Jofre Campaña, abogado defensor del caso, dijo que apelarán a la decisión del Presidente de la Corte de Justicia de Chimborazo y que se cometieron ilegalidades en la audiencia de formulación de cargos. Citó el supuesto ocultamiento de un documento de la Contraloría General del Estado.



“La audiencia fue lamentable. El Presidente permitió la participación de la Contraloría, la Procuraduría y Gobierno Provincial, que no son parte procesal”, dijo Campaña.



Mariano Curicama ganó las elecciones primarias del Movimiento Minga y encabeza la lista de precandidatos a la Asamblea Nacional por Chimborazo. Según su abogado defensor, el proceso judicial no le impedirá inscribir su candidatura.



En una rueda de prensa, en la que también estuvieron presentes las dos exautoridades de la provincia, los abogados dijeron que sí hubo descuentos al personal del Gobierno Provincial, pero que el dinero se utilizó en obra social y que no se cometió ningún ilícito.



“No hay perjuicio al Estado (…) Tenemos el testimonio de decenas de funcionarios que comparten el espíritu de trabajo social del abogado Curicama y que autorizaron los descuentos para financiar ayudas”, dijo Campaña.