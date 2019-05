Un segundo vehículo estalló en la Universidad de Guayaquil

LEA TAMBIÉN

Una segunda explosión se registró en las inmediaciones de la Universidad de Guayaquil, la mañana de este miércoles 29 de mayo de 2019. El incidente habría ocurrido en la Facultad de Medicina de la institución.

Al momento, unidades del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil se encuentran atendiendo la emergencia. No se registraron personas heridas.



María Paula Romo, Ministra del Interior, confirmó a través de su cuenta de Twitter que no hay heridos. "He hablado ya con el rector y es indispensable que la Universidad adopte mecanismos internos que nos permitan apoyar en el control de la entrada de explosivos y la identificación de responsables", escribió la encargada de esta cartera de Estado.

.@PoliciaEcuador en la @UdeGuayaquil luego de explosión.

No hay víctimas.

El pasado 7 de mayo de 2019, el vehículo de un funcionario de la institución también estalló. Las autoridades aseguraron que se trataba de un atentado terrorista.



#ATENCIÓN| Personal de Criminalística de la Policía Nacional investiga la explosión de un vehículo en los parqueaderos de la facultad de Medicina de la Universidad de Guayaquil, tras el hecho registrado la mañana de este miércoles 29 de mayo del 2019



Vía: @alexg_v pic.twitter.com/7SODpht3ry — El Comercio (@elcomerciocom) 29 de mayo de 2019

Personal de Criminalística levantan evidencias para determinar las causas de la explosión. Foto: API para EL COMERCIO