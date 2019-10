¿Cómo explicar la situación actual del Ecuador a los niños?

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Seis días de suspensión de clases tienen sus efectos en los niños, a quienes padres, familiares y cuidadores deben explicar la situación que vive el país, con la verdad, sin asustarlos.

Lo primero -señalan los profesionales- es saber que los niños se dan cuenta de todo, así que no hay que mentirles.



Gabriela Calvopiña, del Centro de Apoyo Psicológico Escucharte, señala que la negación es un error. “En ocasiones, los padres les dicen a sus hijos que no pasa nada, que todo está bien”.



Eso ocurre -asegura- por una necesidad de protegerlos. Pero “hay un efecto adverso”. Mientras el padre finge calma, el niño mira su preocupación y accede a información, muchas veces falsa, explica.



Por esto, y más cuando se trata de adolescentes, la psicóloga sugiere que el entorno familiar se encargue de explicar la situación. “Los espacios de diálogo en familia permiten a los jóvenes filtrar la información de la que se inundan en redes sociales”.



El espacio de diálogo, sostiene la psicóloga, permitirá decirles a los chicos las precauciones que deben tomar.



Además, permitirá desarrollar en ellos la responsabilidad, señala. “El ‘home working’ de los padres en estos días es una oportunidad para mantener rutinas con los niños y no hacer del paro una excusa para no hacer nada”.



¿Cómo explicar la situación política a los más pequeños? Cristina Razza, de Aldeas Infantiles SOS, señala que la crianza positiva se debe incluir en el manejo de situaciones como las que se viven en Ecuador actualmente. Implica proteger los derechos de los niños. Entre ellos, el derecho a estar informados de lo que pasa en su país.



Razza insiste en que el diálogo debe ser lúdico y con un lenguaje sencillo, para que los niños entiendan. Se puede hacer con dibujos y juegos.



“A través de esto hay que decirles que en el país se están tomando decisiones. Que hay gente a favor y en contra”.



Al venir de los padres -sostiene- tendrán seguridad y se sentirán protegidos.

Es importante -señala- que los chicos escuchen la posición de sus padres y otras posturas, de manera que vayan forjando la suya propia.



¿Cómo? La psicóloga Calvopiña señala que hay que contarles la situación y permitirles desarrollar su sentido crítico, con preguntas como ¿eso qué te parece?, ¿tu qué propondrías para solucionarlo?