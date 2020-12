Expertos aseguran que Uruguay entró en su 'primera ola' de covid-19

Uruguay entró en su "primera ola" de covid-19, en el noveno mes de emergencia sanitaria, después de acumular semanas de aumentos exponenciales de casos positivos -con un récord de 533 en un día-, aseguraron este miércoles, 16 de diciembre del 2020, los expertos del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH).

Durante una rueda de prensa en la Torre Ejecutiva de Montevideo, Rafael Radi, coordinador del grupo, subrayó que el país suramericano está sufriendo algo que hasta el momento no había vivido y que deberá trabajar "para aplanar la curva".



"Uruguay está en su primera ola, no habíamos tenido una primera ola aún por el conjunto de medidas que, desde el punto de vista sanitario, científico y social, habían sido desarrolladas con un nivel de éxito alto durante los primeros siete meses de la pandemia", dijo.



Por otro lado, y basándose en el modelo de transmisión de enfermedades contagiosas SEIR (Susceptibles, Expuestos, Infectados y Recuperados), agregó que en Uruguay casi la totalidad de la población es susceptible por lo que "el virus tiene un espacio posible donde alojarse", máxime teniendo en cuenta que en el área metropolitana ya hay "circulación comunitaria".



Además, Radi puntualizó que las próximas celebraciones navideñas imponen un estrés adicional a la problemática y comparó lo que puede suceder en esos días con lo que pasó en Canadá y Estados Unidos en la celebración de Acción de Gracias.



"Estas experiencias deben ser capitalizadas desde el Uruguay para impedir que la situación actual se agrave", agregó.



Finalmente, Radi aseveró que el GACH está trabajando "de forma intensa" para lograr tener "en tiempo y forma" vacunas de calidad que permitan "una salida lo más rápida posible".



Por su parte, el matemático Fernando Paganini aseveró que en noviembre Uruguay pasó a la fase de "crecimiento exponencial" y que cerca del 30 % de los nuevos casos "no tienen nexo conocido".



Asimismo, explicó que, de acuerdo a las últimas proyecciones llevadas a cabo, si Uruguay se mantiene en la tendencia "que parece estar firme" podría llegar a fin de año con cerca de 1 200 casos diarios y unas 120 camas de cuidados intensivos ocupadas.



Este martes, el país suramericano sumó 400 casos diarios y alcanzó los 3 425 activos y 98 personas fallecidas.



El pasado 1 de diciembre, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, anunció una serie de medidas en Uruguay.



El cierre de bares y restaurantes a medianoche, un mayor control en transportes públicos y la suspensión de los deportes en espacios cerrados son algunas normas adoptadas por el Gobierno.



Estas iban a ser revisadas el próximo viernes; sin embargo, días atrás el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, confirmó que esta se iba a adelantar un día.

Pese a esto, Lacalle Pou se reúne este miércoles con el Consejo de Ministros y no se descarta que en esta misma jornada se anuncien nuevas medidas.