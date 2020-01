Expertos alemanes dudan que asesinato de Soleimaní fuera legítimo

LEA TAMBIÉN

Un informe de los Servicios Científicos del Parlamento alemán, integrados por expertos encargados de recabar y analizar información para el Bundestag, pone en duda que el asesinato selectivo del general iraní Qasem Soleimaní por parte del ejército estadounidense se corresponda con el derecho internacional.

"Según las informaciones de la administración estadounidense no queda claro del todo por qué el asesinato de Soleimaní en Irak habría sido absolutamente necesario para repeler última ratio una amenaza grave contra la vida de estadounidenses", citan los medios el informe, encargado por diputados de La Izquierda.



El documento precisa que el ataque con drones no cumple "aparentemente con los criterios de uso de la fuerza letal" y parece constituir por lo tanto una violación contra el derecho a la vida establecido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas.



Al mismo tiempo, los expertos ponen en duda también la legitimidad del ataque de Irán el 8 de enero con misiles contra bases militares con estadounidenses en Irak en respuesta al asesinato de Soleimaní y que el Gobierno de Teherán calificó de acto en legítima defensa.



En este sentido los expertos argumentan que el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas no es aplicable en este caso, porque en el momento de la respuesta iraní, el ataque estadounidense con drones ya había finalizado.



"Irán no alude a una amenaza inminente por parte de Estados Unidos que hubiera que repeler con un ataque con misiles. No hay indicios sólidos que apunten a que Estados Unidos hubiera planeado la eliminación de más miembros de la cúpula iraní", precisan.



Los informes elaborados por los Servicios Científicos del Parlamento alemán, subdivididos en diez especialidades, no reproducen la postura del Bundestag y la responsabilidad de sus contenidos recae en el área correspondiente.