Informe sobre exministra Verónica Espinosa se aprobó, pero generó tensión en mayoría parlamentaria

La Comisión de Fiscalización aprobó hoy, 17 de julio del 2019, un informe que recomienda al Pleno de la Asamblea someter a juicio político a Verónica Espinosa, exministra de Salud, por incumplimiento de funciones.

El argumento de peso fue "el mal manejo" de kits de pruebas rápidas para la detección del VIH en el sistema de salud, de lo que la Comisión determina que hubo incumplimientos administrativos y políticos de Espinosa.



Mae Montaño (exCreo), quien impulsa este proceso de interpelación, calificó como "un triunfo de la gente que ha padecido y que sigue sufriendo la falta de medicamentos" en el sistema sanitario a la resolución de los legisladores.



La decisión se tomó por unanimidad, lo que no reflejó las posturas contrapuestas que generó el proceso entre la coalición compuesta por Alianza País (AP), Creo y dos facciones asambleístas de independientes.



De los 13 integrantes de la Comisión, seis son del oficialismo, entre ellos, la presidenta Johana Cedeño, Daniel Mendoza, Fausto Terán, Alberto Arias y Karina Arteaga.



Terán y Arias remarcaron en que será el Pleno el que tome una decisión final. Hace una semana, la ministra del Interior y Secretaria encargada de la Política, María Paula Romo, se reunió con el bloque de AP y expuso que, a criterio del Ejecutivo, no habían fundamentos para que Espinosa sea censurada.



El vicepresidente de la Comisión, Eliceo Azuero, coordinador del Bloque de Acción Democrática Independiente (BADI), y otros integrantes de este grupo habían advertido que analizarían su continuidad en la coalición si no se daba paso a que el caso vaya al Pleno.



"Es gratificante observar que ese acuerdo de gobernabilidad que suscribimos algunas bancadas está dando sus frutos: la reinstitucionalización del país para que cada una de las funciones del Estado cumpla con su rol sin la intervención de otras funciones. Esto no se veía desde hace más de 10 años", dijo Azuero.



Para la votación, Arteaga envió a su alterno José Montesdeoca. "Está hospitalizada", dijo Cedeño, sin dar más detalles.



Daniel Mendoza estuvo durante el análisis de las pruebas de cargo y de descargo, que se dieron entre martes 16 y miércoles 17 de julio. Sin embargo, en uno de los cuatro recesos que se dieron, envió a su alterna Pinnucia Colamarco para la última jornada. Ella votó a favor.



El asambleísta Ángel Gende, de Creo, también había solicitado reposo médico, pero finalmente acudió a la sala. El coordinador de este bloque, Luis Pachala, insistía a los oficialistas a actuar con celeridad en este caso "sin darse tantas vueltas".



Al presidente de la Asamblea, César Litardo, le corresponderá convocar al Pleno para debatir este tema. Una eventual censura a la exministra depende de 91 votos.



El informe, en sus conclusiones, señala:



La exMinistra de Salud, de conformidad a la Constitución y la Ley es responsable de la gestión, regulación y control del Sistema Nacional de Salud, incluido el ARCSA.



Sobre el mal manejo de los kits de pruebas rápidas para la detección del VIH, se demuestra que hubo un impacto negativo en la sociedad ecuatoriana, por cuanto los informes no concluyentes y contradictorios emitidos por el ARCSA, crearon un estado de alarma y de afectación en la sociedad. Dándose un manejo inadecuado de esta problemática.



Sobre el incumplimiento de la función de controlar y garantizar el correcto funcionamiento del Sistema Nacional de Salud, la Comisión ve con preocupación, sobre la aplicación de las políticas de salud en la provincia de Esmeraldas.



Sobre el paracetamol contaminado, la Comisión de Fiscalización y Control Político no encuentra mérito suficiente que sustente un incumplimiento de funciones por parte de la Ministra de Salud Pública, relacionado con este punto de la denuncia.



No se encuentra un incumplimiento de funciones de la Ministra de Salud Pública, en la actualización del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos, puesto que no es, legalmente, su función, realizar dicha actualización.



No se evidencia cuál es la supuesta función incumplida por la Ministra de Salud Pública en la denuncia sobre el gel desinfectante Chemscrub y procesos sancionatorios, y más bien, se puede evidenciar que existió un proceso sancionatorio, que actuó de manera inmediata y que dispuso las medidas adecuadas, respecto de los medicamentos con problemas, por lo que, nuevamente para la Comisión de Fiscalización y Control Político, no existe un incumplimiento de funciones de la ex funcionaria.



No se ha evidenciado ningún indicio de responsabilidad penal, civil o administrativa; sí, de carácter político.