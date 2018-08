Doce exfuncionarios y empresarios detenidos en Argentina por red de sobornos millonarios

LEA TAMBIÉN

Un total de doce personas, entre empresarios y exfuncionarios de los Gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández (2003-2015), fueron hasta el momento detenidos en Argentina en el marco de una causa en la que se investiga una presunta red de pago de sobornos en la concesión de obras públicas.

Según informó a la prensa el jefe de la Policía Federal del país austral (PFA), Néstor Roncaglia, quien remarcó que el caso está bajo secreto de sumario, desde la madrugada de este 1 de agosto del 2018 se han hecho efectivos 11 arrestos, que se suman a otro ya realizado el martes.



"Estamos trabajando desde la madrugada con los distintos allanamientos. Entre ayer y hoy 12 personas detenidas, entre exfuncionarios y empresarios", afirmó Roncaglia sobre las medidas ordenadas por el juez del caso, Claudio Bonadio, quien a su vez citó a declarar como imputada a Fernández el próximo 13 de agosto.

En esos operativos se incautaron sumas de dólares y euros que no se cuantificaron públicamente y 14 vehículos de varios de los detenidos.



Entre ellos está Roberto Baratta, exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal durante los Gobiernos de Kirchner (2003-2007) y Fernández (2007-2015), que aglutinaba áreas como las obras públicas y las políticas en energía y vivienda.



El fiscal del caso, Carlos Stornelli, informó esta mañana en declaraciones radiales y sin dar muchos detalles, que la hipótesis delictiva que se investiga es la "asociación ilícita", en un caso que se destapó por una investigación del diario La Nación en la que se apuntaba al supuesto pago de millones de dólares en efectivo de parte de empresarios a miembros del anterior Ejecutivo.



En concreto, la publicación da cuenta de la existencia de varias libretas en las que Óscar Centeno, un chófer de Baratta y también detenido, apuntó durante una década los detalles de los supuestos pagos de las coimas y a quién iban dirigidas.



Centeno está acusado de ser el conductor de uno de los automóviles en los que se recaudaban esos millonarios montos de dinero.



De la docena de detenidos, 11 están alojados en la sede de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la PFA, donde permanecerán incomunicados hasta que mañana sean trasladados a los juzgados.



Según La Nación, algunos de los empresarios del sector de la obra pública y la energía arrestados hasta ahora son Gerardo Ferreyra y Luis Neyra, de Electroingeniería, y Héctor Sánchez Caballero, de la constructora Iecsa -que fue propiedad de Ángelo Calcaterra, primo del actual presidente, Mauricio Macri-, aunque se busca a más exfuncionarios y empresarios.



Entre ellos Carlos Wagner, expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción; Rubén Valenti, de la metalúrgica IMPSA; Oscar Thomas, que fue director del lado argentino de la Entidad Binacional Yacyretá; y Juan Carlos Goycoecha, que era presidente de la filial local de la española Isolux Corsá.



Asimismo, además de a Fernández -que tiene fueros parlamentarios y no podría ser detenida- Bonadio llamó a declarar a otros ex altos cargos como el exministro de Planificación Julio de Vido -ya en prisión preventiva por presunta corrupción desde 2017-, el exsecretario general de la Presidencia Oscar Parrilli y el exjuez federal Norberto Oyarbide.