Estado de excepción determina el tiempo de duración de los beneficios de la Ley humanitaria

La renovación del Estado de Excepción tiene impacto en el tiempo de duración de los beneficios planteados en la Ley Humanitaria, en caso de llegarse a aprobar esa norma, en términos de pensiones educativas, arriendos, pagos de servicios básicos e, incluso, de deudas. El Legislativo se apresta a tratar el veto enviado por el Ejecutivo a esa normativa.

Mientras este trámite concluye, la noche del lunes, 15 de noviembre, el Gobierno declaró un nuevo Estado de Excepción, que durará 60 días; es decir hasta mediados de agosto próximo. El Gobierno puede, eventualmente, renovar ese Decreto por 30 días más o, luego, emitir otro Decreto por 60 días más.



El tema es importante porque la Ley humanitaria establece que este es un referente para la cobertura de ocho beneficios, de acuerdo con los siguientes parámetros:



1. Suspensión de desahucio en arriendo



La Ley humanitaria plantea que durante el tiempo de vigencia del Estado de Excepción y hasta 60 días después de que termine no se podrá ejecutar desahucios a arrendatarios por las causales de la Ley de Inquilinato como o pago del arriendo, excepto en los casos de peligro de destrucción o ruina del edificio.



Es decir, si la ley se aprueba hasta mediados de octubre considerando el actual Decreto de Estado de Excepción, aunque puede ser un plazo mayor si el Gobierno así lo decide.



Para que puedan acogerse, las personas deberán pagar, al menos, el 20% del valor de los cánones pendientes y en el caso de locales comerciales, que el arrendatario demuestre que sus ingresos se han afectado en, al menos, un 30% con relación al mes de febrero del 2020.



Luego se puede acordar un plan de pagos sobre el valor pendiente, ya que la prórroga no implica no condonación de deudas.

2. No incremento en costo de servicios básicos



Si la Ley se aprueba desde la vigencia del estado de excepción (actualmente desde el 15 de junio del 2020) y hasta seis meses después (15 de diciembre del 2020) no se podrán subir los valores o tarifas de servicios básicos incluidos telecomunicaciones e Internet.



3. Costo de la energía

Las autoridades revisarán los cargos de potencias de industrias y comercios que no laboraron durante el Estado de Excepción. La revisión será proporcional a la reducción del consumo.



4. Pólizas de salud



Durante el tiempo que dure el Estado de Excepción por la emergencia sanitaria, las compañías de salud prepagada y las de seguros no podrán dar por terminadas las pólizas de seguros de salud ni de medicina prepagada ni las prestaciones de esos contratos si es que los contratantes o usuarios presentasen atrasos en los pagos de hasta 60 días adicionales a los que establezcan los contratos respectivos. Esta prohibición se aplicará solo a los atrasos incurridos durante el tiempo que dure el Estado de Excepción.



5. Cobertura de Salud en el IESS



El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) extenderá la cobertura en las prestaciones de salud, hasta 60 días adicionales a los establecidos en la Ley, contados a partir de la declaratoria de Estado de Excepción.



6. Prórroga en el pago de deudas



Durante el Estado de Excepción y hasta por 60 días más de finalizado ese período (hasta mediados de octubre considerando el reciente Decreto) las entidades financieras incluidas las tarjetas de crédito y casas comerciales deberán reprogramar el cobro de cuotas mensuales generadas por deudas. Eso puede incluir diferir pagos o reprogramar cuotas impagas. En ese período no se generarán intereses por mora, multas o recargos.



7. Seguros de vida



Durante el período de Estado de Excepción las empresas de seguros reprogramarán el cobro de cuotas mensuales de seguros, generales o de vida.



8. Suspensión de matriculación y revisión vehicular



El cobro de multas e intereses de los procesos de matriculación vehicular y revisión mecánica generados durante el Estado de Excepción se suspende. Al terminar el Estado de Excepción o cuando se den las condiciones adecuadas para restablecer el servicio, la Agencia Nacional de Tránsito y el Servicio de Rentas reprogramarán los cobros y procesos.