Evo Morales anticipa retorno a Bolivia si su sucesor gana las elecciones

El expresidente Evo Morales, refugiado desde diciembre en Argentina, anticipó este viernes 18 de septiembre del 2020 que retornará a Bolivia al día siguiente de las elecciones generales del próximo 18 de octubre, si su delfín Luis Arce resulta ganador.

“Yo dependo de ustedes (simpatizantes) para retornar, pero estoy seguro, hermanas y hermanos, que no me van a abandonar: ganamos las elecciones (y) al día siguiente estoy entrando por (el poblado fronterizo de) Yacuiba hacia Bolivia, retornando”, afirmó Morales al contactar por teléfono a sus partidarios en un acto político en la región de Tarija, que colinda con Argentina.



Morales -quien se asiló en México y luego en Argentina, al dimitir a fines de 2019, tras casi 14 años en el poder- expresó su optimismo sobre la victoria de su exministro de Economía Arce, citando una encuesta sobre intención de votos hecha por la fundación católica Jubileo difundida esta semana.



“Según datos, en esta encuesta Lucho (Arce) 40,3%, (el expresidente de centro, Carlos) Mesa 26,2% (por lo que) ganamos en primera vuelta de acuerdo a la encuesta de la derecha”, afirmó el exgobernante, un fuerte crítico de la Iglesia católica boliviana.



Estas cifras corresponden a porcentajes en función únicamente de los votos válidos, excluyendo los que votarían en blanco, nulo o indecisos.



Si estos resultados fueran los del día de votación, Arce se adjudicaría la presidencia en primera vuelta. La Constitución declara vencedor a quien obtenga el 50% más un voto o el 40% de los sufragios con 10 puntos de ventaja sobre el segundo. Si no se dan estos dos casos, hay balotaje entre los dos candidatos con más votación.



En su encuesta, Jubileo también hizo un cálculo incluyendo los votos inválidos (blanco, nulo o indecisos) que representan el 27,5%. De esa forma, Arce aparece con el 29,2% de las preferencias, Mesa 19% y el líder civil de la región de Santa Cruz, el derechista Luis Fernando Camacho, 10%.



Esta encuesta fue realizada antes de que la presidenta transitoria y derechista Jeanine Áñez abandonara el jueves 17 de septiembre su carrera electoral. Jubileo le había otorgado 7% de intención de votos.



El gobierno de Áñez entabló varios juicios y denuncias contra Morales: el principal es por sedición y terrorismo, acusándole de promover los disturbios de fines de 2019, tras su dimisión, que dejaron unos 35 muertos.