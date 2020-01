Evo Morales denuncia la detención de su apoderada

LEA TAMBIÉN

El expresidente de Bolivia Evo Morales denunció este viernes en Buenos Aires la "detención ilegal" de su apoderada Patricia Hermosa, responsable de realizar los trámites de su postulación como legislador, y el "secuestro" de documentación personal del exmandatario.

Morales advirtió que el secuestro de su documentación busca "evitar" su candidatura a la Asamblea y aseveró que "los golpistas" que gobiernan en Bolivia temen su aspiración.



"Denuncio ante la comunidad internacional la detención ilegal de mi apoderada Patricia Hermosa, responsable de realizar los trámites para mi postulación como asambleísta y el secuestro de toda mi documentación personal, como mi libreta de servicio militar", afirmó Morales en su cuenta en la red social Twitter.



El exmandatario y jefe de campaña desde Argentina de su partido Movimiento al Socialismo (MAS) subrayó que "no hay democracia ni elecciones limpias cuando existen detenciones diarias y violación a las garantías constitucionales y a los derechos humanos".



"Pido la inmediata liberación de mi apoderada y la devolución de todos mis documentos", reclamó.



Morales renunció a la Presidencia de Bolivia el 10 de noviembre pasado, presionado por las Fuerzas Armadas, tras lo cual estuvo un mes asilado en México y luego pidió refugio en la Argentina.



El expresidente reveló que analiza presentar su candidatura como diputado o senador en los comicios del próximo 3 de mayo.



El Tribunal Electoral convocó a nuevas elecciones en mayo luego de haber anulado los comicios del 20 de octubre en los que Morales obtuvo su cuarto mandato consecutivo, en medio de cuestionamientos de la oposición sobre fraude y tras un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre irregularidades.



"En octubre ganamos en primera vuelta y nos robaron el triunfo. Luego me obligaron inconstitucionalmente a renunciar a la candidatura presidencial. Ahora, secuestran mi documentación para evitar que postule a la Asamblea. Pido a los golpistas no someterse a imposiciones de Estados Unidos", urgió este viernes Morales en su cuenta de Twitter.



El líder del MAS señaló que "los golpistas tuvieron miedo" a su candidatura a la Presidencia.



"Ahora temen que me postulen como diputado o senador. Legalmente, nada me impide ser candidato, pero los golpistas quieren proscribirme y silenciarme, no lo lograrán", advirtió el expresidente en un mensaje que divulgó en la red social horas antes de denunciar la detención de su apoderada.