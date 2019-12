Equipo con Baltasar Garzón luchará contra orden de captura para Evo Morales

LEA TAMBIÉN

El expresidente boliviano Evo Morales, refugiado en Buenos Aires, señaló este jueves 19 de diciembre del 2019 que un equipo integrado por el célebre jurista español Baltasar Garzón luchará contra la orden de detención emitida en su contra por parte del gobierno de transición de su país.

“Constituimos un equipo internacional, con el doctor Baltasar (Garzón) en Europa”, dijo Morales en una rueda de prensa un día después de que la fiscalía boliviana ordenara el arresto del exmandatario, en una investigación por supuestos delitos de “sedición y terrorismo”.



“Vamos a actuar jurídicamente contra esta orden de aprehensión que no es constitucional ni legal”, advirtió.



El documento, firmado por los fiscales de La Paz Jhimmy Almanza y Richard Villaca, ordena a fiscales, policías y funcionarios públicos que detengan y conduzcan a Evo Morales ante las oficinas de la fiscalía.



La fiscalía abrió la investigación por los delitos de “sedición y terrorismo” tras una denuncia presentada por el actual ministro de Gobierno (Interior), Arturo Murillo, el 22 de noviembre.



El proceso contra el exgobernante izquierdista, quien dimitió el 10 de noviembre, se sustenta en un audio revelado por Murillo en el que supuestamente se escucha la voz de Morales dando instrucciones a uno de sus partidarios, el cocalero Faustino Yucra, para bloquear caminos e interrumpir el suministro de alimentos a algunas ciudades.

“Yo no tengo miedo a las detenciones, fui cuántas veces detenido y confinado.... asilado y refugiado, solo me faltaba eso”, señaló Morales.



Morales, quien estuvo casi 14 años en el poder, dimitió por la presión de manifestaciones promovidas por la oposición, tras unos comicios en los que hubo “irregularidades” según la Organización de los Estados Americanos, y después de que las fuerzas armadas y la policía le retiraran su apoyo.



Después de su renuncia, varias ciudades bolivianas, principalmente La Paz y su vecina El Alto, sufrieron escasez de alimentos y combustibles, lo que obligó al gobierno interino de Jeannine Añez a habilitar puentes aéreos para abastecerlas.



Morales, de 60 años, volvió a insistir en que el Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido que lidera, ganará las elecciones convocadas por el gobierno de transición, sin fecha aún.



El MAS aún no tiene candidatos, mientras en la oposición se perfilan el expresidente centrista Carlos Mesa y el líder civil regional Luis Fernando Camacho, ambos piezas clave para la renuncia de Morales.



“En todas las encuestas con o sin candidatos seguimos primero, aunque hemos bajado bastante”, añadió Morales.



El exmandatario señaló que volverá a Bolivia pero más adelante. De momento, hará campaña por su partido desde Buenos Aires.



Tengo “tanto deseo de estar en Bolivia, pero los compañeros permanentemente vienen a visitarme, dirigentes, autoridades (...) La mejor forma de operar sigue siendo desde Buenos Aires”, agregó.