Fin del encierro y euforia en Wuhan, cuna de la covid-19

En un ambiente de liberación y euforia, miles de viajeros se apresuraban este miércoles 8 de abril del 2020 a abandonar Wuhan, ciudad china donde surgió la pandemia de la covid-19, tras levantarse un encierro de dos meses y medio.

A medianoche, terminó la cuarentena impuesta desde el 23 de enero a los 11 millones de habitantes de la capital de la provincia de Hubei, y miles de pasajeros empezaron a tomar por asalto estaciones de autobuses y ferroviarias, algunos de ellos con atuendos de protección integral.



Hao Mei, oriunda de Enshi, una ciudad a 450 km al oeste de Wuahn, explica que tuvo que dejar solos a sus dos hijos durante más de dos meses, ya que quedó atrapada a fines de enero en Wuhan, donde trabaja en un bar escolar.

#Wuhan pone fin a 11 semanas de aislamiento



Han pasado 76 días desde que la ciudad origen del virus decretara el confinamiento. Ahora, con los servicios ferroviarios reanudados, las autoridades aseguran tener la enfermedad bajo control. pic.twitter.com/KYtr7CJmWI — DW Español (@dw_espanol) April 8, 2020



“Me he levantado a las cuatro hoy. ¡Me siento tan bien!” exclama esta mujer de 39 años, antes de subirse a un tren.



“Al principio, lloraba cada noche. Me sentía mal, porque mi hija es aún muy joven. Tiene apenas diez años”, dijo.

Distintas personas estaban conmovidas al poder volver a ver a sus familiares, tras suspender la cuarentena en Wuhan. Foto: EFE



Las autoridades consideran que unas 55 000 personas abandonarán Wuhan en tren este miércoles.



Innumerables automóviles y buses atravesaban los peajes en los límites de la ciudad tras levantarse los controles de carretera, constató la AFP.

Momento del fin del encierro de 76 días de Wuhan

Si Wuhan lo logró, todos lo podemos lograr.https://t.co/sRrx8XezkA — Zhang Run 张润🇨🇳 (@EmbZhangRun) April 8, 2020



Wuhan es de lejos el lugar más golpeado en China por la epidemia. Cerca de 2 500 personas murieron en esta ciudad, del total de más de 3 330 fallecimientos oficialmente registrados en todo el país.



Esta ciudad, donde apareció el nuevo coronavirus a fines de 2019, ha sido la primera del mundo en sufrir un draconiano aislamiento con todos sus habitantes confinados.

🔴 Wuhan reabre tras la cuarentena por el #coronavirus https://t.co/w6hWv3LQK7 — RT en Español (@ActualidadRT) April 8, 2020



'Ciudad de héroes'



Las autoridades sanitarias consideran que un mercado de Wuhan, donde se vendían animales vivos exóticos, fue el foco de la transmisión del virus al hombre.



El resto de la provincia de Hubei, de la que es capital Wuhan, también fue puesta en cuarentena de fines de enero a fines de marzo, afectando a decenas de millones de personas.

#Coronavirus | Así se celebró en Wuhan (China), el levantamiento de la cuarentena después de +70 días en confinamiento. pic.twitter.com/zBSvzTV9Fi — Walter Estigarribia (@Estigarribiapy_) April 8, 2020



Con la propagación del virus a todo el mundo, varios países adoptaron medidas similares. Hasta el 8 de abril del 2020, la mitad de la humanidad seguía de una manera u otra confinada.



En Wuhan, la cuarentena parece haber dado resultados, tras una espectacular reducción en las últimas semanas de los casos de infección y de muertes en China.



El martes, China anunció por primera vez cero muertos por el nuevo coronavirus desde que surgió la pandemia de covid-19. Sin embargo, existen dudas sobre la fiabilidad de las cifras oficiales de muertos.



Varias familias han indicado que personas muertas en sus domicilios no han sido contabilizadas, o no fueron sometidas a análisis al principio de la epidemia, cuando los hospitales estaban desbordados.



“Wuhan merece ser llamada una ciudad de héroes” proclamaba un mensaje divulgado el miércoles en una estación de la ciudad. “Los habitantes de Wuhan ha pagado un elevado precio” declara a la AFP Yao, un joven de 21 años, que embarca en tren hacia Shanghai (este), donde trabaja en un restaurante. “Nos alegra que se levante el encierro”.



Código verde



En una estación, un robot circula en medio de la muchedumbre de pasajeros, pulverizando desinfectante a sus pies, mientras emite un mensaje grabado en el que se insta a todos a portar mascarilla.



Los pasajeros deben someterse a controles de temperatura y mostrar en su smartphone un código QR verde. Éste es entregado por las autoridades y permite demostrar que no se está contaminado por el covid-19 ni se reside en un barrio considerado aún de alto riesgo.



El aeropuerto de la ciudad también ha reanudado su actividad. La prensa china saludaba de forma unánime el levantamiento de la cuarentena. Con un titular recurrente: : “Wuhan, feliz de volverte a ver después de todo este tiempo”.

Hello Wuhan!



El aeropuerto de Wuhan reabrió hoy al servicio regular de pasajeros al levantarse la cuarentena de 76 días después de ser el epicentro de la pandemia, el vuelo Xiamen Airlines MF8095 fue el primero en llegar a la ciudad. pic.twitter.com/J9b7m4yjFR — @PBCSpotter (@pbcspotter) April 8, 2020



Pero, pese al levantamiento del bloqueo, el retorno a la normalidad no será inmediato.



Se mantendrán diversas restricciones para evitar una segunda oleada epidémica. Las escuelas siguen cerradas. Y se insta a los habitantes a no dejar la ciudad, y ni siquiera sus domicilios. Además, ante los temores que generan los habitantes de Wuhan en otros lugares del país, quienes quieran irse deberán someterse en varios casos a una cuarentena de 14 días en su ciudad de destino.