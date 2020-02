Estudiantes comenzaron a jugar carnaval en la laguna de La Alameda desde este 18 de febrero del 2020

LEA TAMBIÉN

Desde las 11:00 de este martes 18 de febrero del 2020, un grupo de estudiantes de diferentes colegios capitalinos comenzó a jugar carnaval en la laguna del parque La Alameda, ubicada en el centro de Quito.

Se empujaban y arrastraban con dirección al agua mientras reían. Unos chicos no sabían nadar y eran auxiliados rápidamente por sus compañeros. Otros incluso llegaron preparados con ropa ligera y licras para divertirse.



Algunos estudiantes forcejeaban para impedir que los arrojen al agua, pero les tomaban de las piernas y brazos, y al final terminaban mojados. Unos fueron arrojados al agua incluso cargando las mochilas en sus hombros, destruyendo sus cuadernos y demás material didáctico.

Los colegiales dijeron que este 18 de febrero fue el último día de clases, antes de las vacaciones por el final de quimestre. Foto: Eduardo Terán/ EL COMERCIO



El año pasado, el Municipio colocó vallas metálicas alrededor de la laguna para impedir que los chicos practiquen esa actividad, pero en este año no hubo esa clase de seguridades. Incluso se cerró el lado occidental del lago para evitar que los chicos accedan al lugar más profundo. También se implementó un bote con buzos para vigilar que no haya ahogados.



Los jóvenes llegaron este martes tranquilamente a jugar sin problemas, ante la mirada de quienes caminaban en el sitio.



Erika es una estudiante de tercero de bachillerato, de 17 años. Contó que salió este 18 de febrero de vacaciones quimestrales y decidió divertirse junto a sus compañeros tras terminar los exámenes. “Es la primera vez que vengo, por eso ya vine preparada para esto”.



A Narcisa, de la misma edad, la arrojaron al agua tras arrastrarla. “Por suerte no nos mojaron las mochilas como a otras chicas”.



Cristopher dijo que le encanta jugar carnaval allí. A las 12:30, él esperaba que lleguen más chico de otros planteles para distraerse. “Hoy salimos a vacaciones y queremos pasar bien”.