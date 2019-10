¿Qué pueden hacer los estudiantes en estos días sin clases?

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Desde el jueves 3 de octubre del 2019, es decir ya durante cuatro días, los estudiantes no pueden acudir a clases, como medida de seguridad, por las movilizaciones que afronta Ecuador, tras las medidas económicas, anunciadas por el presidente Lenín Moreno, hace ya una semana. Hoy, martes 8, el Ministerio de Educación compartió algunas actividades que podrían hacer los chicos en sus casas, mientras se mantenga la suspensión.

Las recomendaciones, para Lengua y Literatura, según el nivel educativo:



Preparatoria (niños de primer grado, 5 años, en promedio).

En los niños de esta edad juega un rol muy importante lo visual y lo auditivo, por ello es importante que, en familia se seleccione libros, en los que predominen las imágenes grandes y expresivas, con muchos colores que ayuden a desarrollar la imaginación y les permitan seguir el hilo de la historia. Si a esta actividad la enriquecemos con canciones generadas a partir de los personajes, la experiencia de lectura para los niños será mucho más agradable y significativa. Lo recomendable es que las historias sean cortas, con muchas ilustraciones y poco texto, con tramas fáciles y estructuras repetitivas, que permitan al niño asociar los textos con las imágenes y den significado al libro que lee. Después de la lectura que se haya realizado al niño, es importante que se genere una conversación sobre el texto leído a través de preguntas como, por ejemplo: ¿Qué es lo que más le gustó?, ¿qué no le gustó?, ¿por qué? ¿Cuál era el nombre del personaje principal?, ¿cómo era?, entre otras. También se les puede pedir que dibujen la escena o el personaje que más les gustó y que lo describan utilizando su propio código.



Elemental (segundo, tercerco y cuarto de básica)

En esta etapa continúa siendo importante lo visual y los cuentos juegan un rol preponderante. Los temas de lectura que más les interesan a los niños y niñas en esta edad son las historias de animales, libros sobre naturaleza y ecología, textos de máquinas personificadas; normas de juego, textos instructivos no muy largos y comprensibles; poesías, rimas, adivinanzas, juegos, canciones, chistes, historietas, cuentos maravillosos con ilustraciones en color, con personajes genéricos, escritos en estilo directo, con diálogos frecuentes impregnados de alegría y buen humor, onomatopeyas de animales o de acciones, movimientos y desenlaces rápidos. Los estudiantes de este subnivel se encuentran en proceso de adquisición y reforzamiento del código alfabético, por ello es importante que se los motive a leer a medida de sus posibilidades. Luego de la lectura plantéeles preguntas como: ¿Quién es…?, ¿dónde pasó…?, ¿cómo era…?, ¿con quién…?, ¿cuándo…?, lo que ayudará a mejorar la comprensión del texto. También es importante que se los motive a escribir mensajes cortos sobre los aspectos que más llamaron su atención y/o dibujar las escenas que les gustó más.

Medio (quinto, sexto y séptimo)

En esta etapa evolutiva el niño ya ha desarrollado el concepto básico de narración, observación y percepción selectiva. Le interesan las historias de misterio y aventuras, se proyecta a través de los personajes que viven situaciones de acción durante viajes y expediciones como los piratas, los exploradores, los buscadores de tesoros, entre otros. En esta edad también llaman su atención las narraciones de fantasía y humor, así como las biografías, los deportes, inventos, ciencia y experimentos para niños. Esta es una buena razón para motivarlos a leer textos históricos y científicos acordes con los temas que se abordan en las asignaturas de Estudios Sociales y Ciencias Naturales, respectivamente, lo que le permitirá generar reforzar y aprendizajes que luego el docente podrá retomar con avanzar el su nivel de profundidad. Otro aspecto importante que se debe considerar es que en esta edad, los niños desarrollan el concepto de autoestima e identidad individual, por lo que les viene muy bien leer textos de superación personal y de valores de convivencia. Su gran imaginación les ayuda a entender la realidad y la diferencia entre lo que está bien y mal, aspecto importante para que puedan generar pequeños escritos con mensajes para los miembros de su familia y/o amigos, donde apliquen las reglas lingüísticas aprendidas (elementos gramaticales y uso de los signos de puntuación y ortográficos)



Superior (octavo, noveno y décimo)

A partir de esta edad el estudiante necesita modelos en los cuales reflejarse. Tiene la tendencia a preferir las historias realistas dejando a un lado los cuentos de hadas, es capaz de aceptar que las personas piensan diferente, tienen opiniones propias y admiten diferentes formas de interpretación de los hechos. Los temas de lectura que más les interesan y por tanto se recomiendan van desde los cuentos a novelas de misterio, espionaje, terror, fantásticas, con contenido sobrenatural, además obras de teatro, cómics, poesía, libros informativos, de aventuras, viajes e historias de acción. En esta etapa, los jóvenes muestran interés por las biografías de figuras relevantes, por libros con temas de amor, filosóficos y por las versiones de mitos, leyendas y materiales de tradición cultural. Una manera de descargar la adrenalina propia de esta edad es a través de la escritura de sus vivencias y confidencias en diarios o bitácoras. A través de este proceso escritor también se reafirma el uso de los elementos lingüísticos (gramática y ortografía) y el uso de las propiedades textuales.



Nivel de Bachillerato General Unificado (primero, segundo y tercero)

Al mejorar la competencia lectora, los estudiantes de estas edades se interesan por lecturas que le permitan reafirmar su personalidad. La adolescencia y la juventud es una etapa especialmente complicada y los intereses de lectura están vinculados con temas con los que se sienten identificados, que traten aspectos en los que ellos mismos se vean reflejados. Las lecturas recomendadas para esta edad giran en torno a temas de ficción, cómics y novelas de diverso tipo: policiacas, de misterio, realistas, sobre temas contemporáneos como ecología, terrorismo, racismo, sexismo, enfermedades como la anorexia, bulimia, problemas de adicciones, problemas intergeneracionales, tribus urbanas, etc. Además, les atraen las novelas fantásticas, de ciencia ficción y fantasía épica; poemas de amor; antologías, entre otros. Las producciones escritas sugeridas giran en torno a desarrollar pequeños ensayos sobre los temas que más llamen su atención, utilizando argumentos con sustento teórico en los que se apliquen las normas de citación y de se evidencie el respeto a la propiedad intelectual.

Para Matemáticas:



Preparatoria (niños de primer grado, 5 años, en promedio)

Los niños y niñas de esta edad desarrollan algunos ámbitos de aprendizaje, entre ellos tenemos el de relaciones lógico-matemáticas. Se debe propiciar que los niños y niñas identifiquen los colores primarios y secundarios, reconocer lateralidades: izquierda, derecha, arriba, abajo, etc., saber las diferencias y semejanzas que pueden tener los diferentes objetos, agrupar cosas que tengan las mismas características, tener la noción de cantidad y contar números hasta el 10, ubicar objetos en orden desde el primero hasta el décimo; reconocer el cuadrado, rectángulo, triángulo y círculo. Repartir legos a los niños y pedir que agrupen las piezas por colores (amarillas, rojas, azules, tomates, verdes y lilas). Solicitar que agrupen conjuntos de 1 pieza, 2 piezas, 3 piezas, 4 piezas, 5 piezas, 6 piezas, 7 piezas, 8 piezas, 9 piezas y 10 piezas en primer lugar sin tomar en cuenta los colores y luego tomando en cuenta los colores y las formas. Ejercitar la escritura de los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 para que los refuerce luego de haber trabajado de manera concreta. Dibujar conjuntos dentro de círculos, rectángulos, triángulos y cuadrados con diferentes cantidades de elementos, por ejemplo, un conjunto dentro de un rectángulo con 8 lápices. Ubicar muñecos o peluches en orden y reconocer cuál es el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo.



Elemental (segundo, tercerco y cuarto de básica)

En esta etapa los niños y niñas deben desarrollan algunas destrezas con criterio de desempeño propias de su edad entre las primeras destrezas que se deben reforzar en estas dos semanas tenemos las siguientes: representar gráficamente conjuntos y subconjuntos con varios elementos tomando en cuenta hasta tres atributos (forma, tamaño, color); reproducir patrones numéricos con la suma y con la resta contando hacia adelante y hacia atrás; escribir, leer, representar números y plantear sumas y restas de hasta el 20 en 2º grado; hasta el 99 para 3º grado y hasta el 999 para 4º grados, con ayuda de la tabla pitagórica memorizar las tablas de multiplicar con los estudiantes de 4º grado. Los estudiantes deben conseguir diferentes objetos como son, semillas, piedritas, palitos, canicas, legos, etc., y pedir que realicen conjuntos con diferente número de elementos, luego de estos conjuntos formar subconjuntos por ejemplo del conjunto de fichas de legos separar un subconjunto de fichas rojas y un subconjunto de fichas azules, entre otros. Plantear sumas y restas cortas para cada edad con las indicaciones dadas hasta el número 20 en 2º grado; hasta el 99 para 3º grado y hasta el 999 para 4º grados. Además, con un dado y la tabla pitagórica reforzar el aprendizaje de las tablas de multiplicar con los niños y niñas de 4º grado.



Medio (quinto, sexto y séptimo)

En esta etapa, los aprendizajes propias para esta edad se direccionan a reforzar en lo siguiente: generar sucesiones con sumas y restas para 5º grado, con multiplicaciones para 6º y con divisiones para 7º grado; escribir, leer, representar números y plantear sumas y restas de hasta el 9999 en 5º grado; multiplicaciones de hasta tres cifras en 6º grado, multiplicaciones y divisiones de hasta dos dígitos en el divisor en 7º grado; representar números decimales y fraccionarios con 7º grado, con la ayuda de material concreto y la recta numérica.

Superior (octavo, noveno y décimo)

A partir de esta edad los estudiantes inician su primer acercamiento al conjunto de los números reales. Por ello es importante trabajar en establecer relaciones entre los números enteros y situaciones cotidianas como veinte kilómetros sobre el nivel del mar (20 km) o 30 metros bajo el nivel del mar (- 30 m), 5°C bajo cero (-5 °C), deuda de cien dólares (-100 dólares), entre otras. Con el conocimiento de los números enteros se puede trabajar la construcción de una línea de tiempo en el que se ubiquen fechas antes y después de nuestra era. Otro aspecto importante que se requiere trabajar con los estudiantes en el área de matemática es la resolución de problemas usando los números reales.



Bachillerato General Unificado (BGU) (primero, segundo y tercero)

Al tener un dominio de las operaciones básicas con números reales se puede trabajar las propiedades de los números reales y la solución de sistemas de ecuaciones lineales. De este modo se sugiere trabajar con los estudiantes la forma de representar situaciones cotidianas con el lenguaje matemática. Por ejemplo, el doble de un número (2x), un tercio de costo menos 5 dólares ( 1 3 𝑥 − 5), 25% de hombres equivalen al 10% de mujeres ( 25 100 𝐻 = 10 100 𝑀), entre otras formas de usar el lenguaje de la matemática para manipular eventos o fenómenos de nuestro entorno.



En el área de Ciencias Sociales:



Elemental (segundo, tercerco y cuarto de básica)

Los estudiantes pueden acercarse a los fenómenos sociales a partir de diferentes lecturas y videos con la ayuda y supervisión de una persona adulta. Los temas que pueden trabajar pueden ser la familia, la escuela o la comunidad. A partir de estos temas se pueden elaborar dibujos vinculados con su historia, la ubicación espacial y la convivencia. Es importante que se trabajen temáticas transversales como el cuidado del medio ambiente, la educación vial o las tecnologías de la información y la comunicación. En este sentido, es importante conectar los temas planteados con lo trabajado en el cuaderno de trabajo y el libro de texto.

Media (quinto, sexto y séptimo)

Los estudiantes pueden realizar lecturas relacionadas con acontecimientos relacionados a la historia del Ecuador y escribir reflexiones sobre los mismos. Además, es importante realizar diversos organizadores gráficos de su elección que sistematicen la información obtenida. Es importante conectar los temas con lo estudiado en el cuaderno de trabajo y el libro de texto. En la medida de lo posible al regreso a clases se pueden crear mesas redondas para dialogar sobre los temas trabajados por los estudiantes.



Superior (octavo, noveno y décimo)

Se sugiere la observación de videos de acontecimientos de la denominada historia universal como, por ejemplo, las dos primeras guerras mundiales. A partir de estos videos pueden reflexionar en torno a la importancia de la paz en el mundo y las consecuencias de las guerras. En este subnivel, para fomentar la escritura, se puede escribir pequeñas historias imaginadas por los estudiantes, tituladas como “qué pasaría si” donde, con creatividad, se plantean procesos históricos diferentes a los acontecidos.



Bachillerato (primero, segundo y tercero)

Los educandos pueden observar un video relacionado con algún acontecimiento histórico de su interés, un filósofo y una temática vinculada al medio ambiente para Historia, Filosofía y Educación para la Ciudadanía, respectivamente. A partir de lo observado elaborar un micro ensayo donde se plantee con claridad la tesis defendida estructurando de forma coherente las partes del ensayo: introducción, desarrollo y conclusión. En el Bachillerato es importante que los estudiantes pueden acercarse a fuentes directas de la historia, por lo cual se recomienda entrevistar a los miembros mayores de su familia (abuelos, padres, tíos, etc.), y en la medida de lo posible visitar museos o lugares arqueológicos de su localidad llenando un registro de visitas de aquello que más les haya llamado la atención.



En el área de Ciencias Naturales:



Elemental (segundo, tercero y cuarto de básica)

Los niños y niñas deben aprender, desde edades tempranas, que investigar no solo implica descubrir o inventar, sino mirar desde varias perspectivas o puntos de vista un mismo problema. Por eso hay que desafiarlos a potenciar su imaginación y su creatividad, y convencerlos de que no existen ideas locas ni descabelladas, pues muchas de estas ideas, terminaron convirtiéndose en respuestas idóneas a preguntas largamente planteadas. Se sugiere realizar las siguientes actividades. • Observar videos sobre el ciclo de vida de los seres vivos, en donde puedan identificar las etapas del ciclo vital de las plantas, animales sus cambios y respuestas a los estímulos. • Observar el proceso de putrefacción de algún alimento para que reflexione sobre cómo, ese proceso de la naturaleza está asociado a sus actividades cotidianas y cómo mediante una transformación se puede minimizar la producción de basura, propia de la actividad humana. Que profundice acerca del concepto de “basura” y sus implicaciones naturales y sociales. • Observar en imágenes las características de los animales y clasificarlos en vertebrados e invertebrados, por la presencia o ausencia de columna vertebral y realizar un organizador sobre las semejanzas y diferencias.

Medio (quinto, sexto y séptimo)

En esta etapa evolutiva el niño ya ha desarrollado varias habilidades y es necesario que los contenidos conceptuales, sean aplicados en la vida cotidiana a partir de la resolución de problemas simples a complejos de su contexto y que tengan implicaciones en diferentes aspectos como en lo ambiental, social, económico, cultural, etc. En este punto se requerirá de la interdisciplinariedad para ejecutar la actividad. • Indagar en diferentes fuentes sobre el ciclo reproductivo de las plantas y los agentes que intervienen en su fecundación. • Experimentar con la siembra de plantas medicinales, ancestrales, usos actuales y beneficios para la salud; además de reflexionar sobre el valor de la tierra, la bondad de la producción de alimentos y su connotación para los pueblos y nacionalidades del país. • Observar en videos las características de los ecosistemas y sus clases, realizar un collage de los ecosistemas de la región y clasificarlos en productores, consumidores y descomponedores. • Realizar organizadores gráficos sobre las causas y consecuencias de la extinción de las especies de flora y fauna de su región.



Superior (octavo, noveno y décimo)

En este subnivel se recomienda que los estudiantes desarrollen una diversidad de actividades para reforzar algunos conocimientos adquiridos con anterioridad, por ejemplo: • Realizar lecturas provenientes de diferentes fuentes que consideren las siguientes temáticas: características y clasificación de los animales invertebrados, plantas sin semilla, fotosíntesis, nutrición y respiración de las plantas, ciclo reproductivo de vertebrados, invertebrados y plantas, interrelaciones en los ecosistemas y extinción de especies. Una vez realizadas las lecturas se sugiere recrear gráficamente la información, rotulando elementos y explicando oralmente los mismos.

Analizar infografías relacionadas a los sistemas digestivo, respiratorio, circulatorio, excretor, endocrino, nervioso y reproductor, con la finalidad de reconocer las características y ubicación de los órganos que los constituyen y con ello inferir la función que cumplen, así como sus medidas para el mantenimiento de su salud. • Observar videos vinculados al mantenimiento de la salud integral para deducir la importancia de la actividad física, la higiene corporal y una dieta equilibrada en función de los alimentos disponibles en la localidad. El estudiante puede plantear sugerencias de alimentos saludables y actividades a ser incluidos en el ambiente familiar. • Participar en espacios de diálogo con los miembros del hogar con referencia a las siguientes temáticas: cambios biológicos, psicológicos y sociales en la pubertad. Analizar de manera grupal las respuestas. • Observar videos, simuladores u otros recursos digitales que demuestren las propiedades de la materia, sustancias puras y mezclas, propiedades de los compuestos químicos orgánicos e inorgánicos, tipos de fuerza, conducción, convección y radiación, magnetismo, eclipses de Luna y el Sol, movimiento de los planetas alrededor del Sol, influencia de las placas tectónicas en los movimientos orogénicos y epirogénicos, incidencia de la radiación solar. Elegir algunas temáticas para recrearlas de manera casera empleando materiales de la localidad. Las actividades de investigación resultan fundamentales para recabar información previa al desarrollo de un tema específico. En este contexto es necesario que el estudiante recabe imágenes, infografías, lecturas, esquemas y otros recursos que le permitirán comprender de mejor manera algunos contenidos que se desarrollarán en este subnivel, como, por ejemplo: el uso del microscopio, clases de células, tejidos, reproducción de los seres vivos, diversidad biológica, áreas protegidas del país, bacterias, virus.

Bachillerato General Unificado (BGU) (primero, segundo y tercero)

En el nivel de Bachillerato se desarrolla las asignaturas de Biología, Física y Química, por lo tanto, se plantean las siguientes actividades de refuerzo: • Investigar acerca de los pasos del método científico para ser aplicados posteriormente en sus trabajos académicos. • Analizar la pertinencia de imitar el trabajo del científico para que evidencien que el conocimiento es una secuencia de saberes teóricos y comprobados de manera experimental, y pueda aportar a la ciencia con nuevos descubrimientos que sirvan para el conglomerado humano de su entorno y sean factibles de replicar. • Identificar los aportes investigativos actuales para reconocer los campos en los que se está trabajando y los que falta por desarrollar información. • Analizar las respuestas a las siguientes preguntas: ¿A quiénes se les denomina elementos gaseosos? ¿Cuál es la característica principal de los elementos gaseosos? ¿Pueden formar estos elementos compuestos estables? Luego se sugiere apoyarse del texto escolar y además de bibliografía especializada para explicar las propiedades y las leyes de los gases. También se recomienda partir de la revisión de vídeos relacionados, a las aplicaciones de las propiedades de los gases y se replique en experimentos sencillos caseros con elementos del medio para analizarlos si tienen posibles efectos colaterales que malogre la salud de los seres vivos.



Los estudiantes podrán acceder a los siguientes enlaces, para revisar y reforzar los aprendizajes: Recursos educativos como cuentos interactivos, cuentos karaoke, juegos, entre otros que van desde el nivel Inicial hasta el nivel de Bachillerato, incluidos los módulos pedagógicos y guías para el docente aquí. Textos escolares y cuadernos de trabajo aquí.