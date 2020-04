40 especialistas están a cargo del monitoreo de pacientes con covid-19 en Quito

LEA TAMBIÉN

El espacio que se está adecuando en el Bicentenario, para 370 camas, servirá para recibir a pacientes de Quito con sintomatología leve que requieran vigilancia o aquellos asintomáticos o positivos recientes que no tengan un lugar para el aislamiento.

La idea es hacer un monitoreo efectivo y evitar contagios dentro de su círculo cercano.



Según Francisco Viteri, director de Promoción, Prevención y Vigilancia de Salud del Municipio, la adecuación física del recinto concluyó. Para este uso temporal en medio de la emergencia sanitaria, se retiraron alfombras y se colocó pintura especial en el piso, para facilitar la limpieza constante.



Está previsto que este fin de semana (18-19 de abril del 2020) se empiece a armar las camas y se coordine con el Ministerio de Salud para contar con el personal médico que dará atención primaria a los pacientes y monitoreará su estado. Si la salud de uno de ellos se complica se lo trasladará a los hospitales señalados para atender casos de covid-19 en la ciudad (Pablo Arturo Suárez e IESS Quito Sur).



Esto forma parte de las tareas que asumió el Municipio como delegación del COE Nacional, en conjunto con la información georreferenciada de los casos positivos. César Díaz, secretario de Seguridad y Presidente del COE cantonal, indica que para ello se cuenta con 40 psicólogos, médicos y técnicos, que llaman a los pacientes confirmados. Cuentan con un protocolo de preguntas para evaluar el estado de los pacientes y apoyarlos.



Además, en Quito, con apoyo del Mintel, se está desarrollando una ‘app’ que centralizará toda la información y permitirá que los pacientes estén informados y pidan ayuda, en el caso de requerirla.



El alcalde Jorge Yunda dijo que esa asistencia garantizará la provisión de alimentos y medicina para que no tengan motivo de salir de casa. Si lo hacen, sabiendo que están contagiados, podrán recibir sanciones que incluyen prisión.



Con este monitoreo se podrá decidir si un paciente requiere de hospitalización o si, tras cumplir con los mínimo 14 días de aislamiento, está listo para convivir con la familia o salir, cuando ya haya superado totalmente la enfermedad.



Viteri informó que en los próximos días llegarán 200 000 pruebas PCR con el equipamiento necesario para procesarlas. El Municipio está en conversaciones con las universidades Central y Católica para que colaboren con el procesamiento de las pruebas, que se aplicarán siguiendo lineamientos de georreferenciación del COE nacional.



Pero, ¿cómo delega legalmente funciones el COE nacional a los municipios? Según Diego Cevallos, miembro de Gobernanza Local EC, esto no está previsto en una ley sino en el Reglamento de Seguridad del Estado. Los COE son instancias institucionales que coordinan acciones para reducir riesgos, pero no están en capacidad de ejecutarlas, sino de disponer a quienes deban hacerlo, en el marco de sus competencias.



De momento, Quito tiene a su cargo, al menos, siete funciones: protección de derechos de grupos de atención prioritaria, restricciones en la movilidad, restricciones en el transporte, control en mercados, garantía de servicios públicos, sanciones para quienes no usen mascarilla y cerco epidemiológico.



Estos se han resuelto con medidas como dos albergues temporales para personas en situación de calle o de movilidad humana, limitación del transporte público solo para personal de salud, suspensión de licencias únicas de actividad económica, fijación de horarios y calendarización para el ingreso a los mercados, etc.



En el caso de las sanciones, se optó por una resolución, en lugar de la ordenanza. Cevallos indica que el Cootad permite que en caso de emergencia, el Alcalde emita una resolución bajo su responsabilidad y luego la ponga en conocimiento del Concejo municipal.