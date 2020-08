Los esmeraldeños ingresaron a la playa de Las Palmas, pese a que está cerrada

LEA TAMBIÉN

Decenas de esmeraldeños llegaron al balneario de Las Palmas la tarde del domingo 30 de agosto del 2020, debido a la alta temperatura de 30° C que soportó la ciudad.

El Comité de Operaciones de Emergencia de Esmeraldas (COE) mantiene prohibido el ingreso a esa playa, pero eso no respetaron los ciudadanos que empezaron a llegar pasadas las 13:00 para bañarse y pasear por el malecón.



A lo largo de balneario había familias sin mascarillas y no respetaban el distanciamiento físico; y los jóvenes organizaron pequeños encuentros deportivos entre amigos en la arena.



A través de las cámaras de videovigilancia de ECU-911 se dieron las alertas a la Policía Nacional, que llegó para pedir a los ciudadanos que salieran del agua y se retiraran a sus casas.



La ciudadana Erika Quintero dijo que ya no soportan estar encerrados y que el clima caluroso en la ciudad la hizo salir con sus tres hijos al balneario, que está a solo 15 minutos de su domicilio.



Algo similar señaló Jairo Benítez, quien acudió con su familia y amigos del barrio El Bolsillo, a 10 minutos de Las Palmas. Ahí se organizaron para hacer deporte.



El jefe del ECU-911 en Esmeraldas, Álex Estupiñán, precisó que tras el monitoreo que se realiza en los balnearios de la costa esmeraldeña se logró detectar la acumulación de personas en esa playa y se dieron las alertas a la Intendencia y Policía Nacional.

De las 13 playas de la provincia de Esmeraldas, apenas cinco fueron reabiertas oficialmente y corresponden al cantón Atacames. Las de Esmeraldas, Muisne, Rioverde y Eloy Alfaro aún no tienen la autorización de los COE de esos cantones para recibir al público.



El secretario del COE-Cantonal de Esmeraldas, Betto Estupiñán, explicó que el desorden ciudadano y el incumplimiento de las medidas de bioseguridad pueden influir en el aumento de los contagios de covid-19.



Indicó que el Municipio de Esmeraldas trabaja en las medidas que tomarán una vez que termine el estado de excepción, para controlar la pandemia.



“Se adoptarán nuevas restricciones en función de las competencias municipales, con la finalidad de mantener el control ciudadano”, señaló Estupiñán.